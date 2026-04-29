Земля на пороге начала нового мегамощного шторма уровня G2: когда ждать начала бури

В последние несколько дней солнечная активность оставалась относительно стабильной: скорость солнечного ветра снизилась до привычных показателей, а геомагнитное поле Земли находилось в спокойном состоянии. Впрочем, по прогнозам специалистов, такое равновесие в скором времени нарушится. Британские исследователи предупреждают о приближающейся новой волне космической активности, которая может повлиять на состояние магнитосферы нашей планеты.

Ожидается, что уже 30 апреля Земля окажется под влиянием скоростного потока заряженных частиц, исходящих из так называемой корональной дыры на Солнце. Это явление способно значительно ускорить солнечный ветер и спровоцировать геомагнитные возмущения уровня G1. В то же время, не исключается сценарий, при котором интенсивность бури возрастет до уровня G2, что означает более ощутимое влияние на технику и самочувствие людей.

Дополнительным фактором риска стали вспышки, зафиксированные 26 апреля. Они сопровождались выбросами корональной массы, однако точное направление этих потоков пока остается неизвестным. Если часть плазмы все же движется в сторону Земли, ее прибытие прогнозируют на рубеже апреля и мая, что может усилить ожидаемую магнитную бурю.

Специалисты также обращают внимание на повышенную активность Солнца в целом. За последний период было зафиксировано немало вспышек средней силы, некоторые из которых потенциально направлены в сторону нашей планеты. Кроме того, в южной части Солнца формируется новая корональная дыра, которая со временем также может повлиять на космическую погоду вблизи Земли. Все это свидетельствует о вероятном усилении геомагнитной активности в ближайшие дни.

