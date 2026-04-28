Головна Новини Суспільство Екологія Таких спалахів на Сонці не було давно: до Землі наближається нова страшна буря
Таких спалахів на Сонці не було давно: до Землі наближається нова страшна буря

Науковці наразі фіксують магнітну бурю середньої інтенсивності рівня G2

28 квітня 2026, 09:15
Клименко Елена

Протягом останніх днів Сонце демонструє підвищену активність: на його поверхні зафіксовано кілька потужних спалахів, частина з яких може вплинути на стан геомагнітного поля нашої планети. За даними фахівців, ці явища здатні спричинити нову магнітну бурю, яка найближчим часом досягне Землі.

Окрім спалахів, вчені припускають можливість викиду корональної маси, хоча підтвердити це остаточно поки складно через нестачу спостережень. Якщо такий процес справді відбувся, потік заряджених частинок може дістатися Землі вже 29 квітня, посиливши геомагнітні коливання.

Додатковим фактором впливу стане корональна діра, яка формується у південній частині Сонця. Вона здатна викидати швидкі потоки сонячного вітру, що також досягнуть нашої планети наприкінці квітня — орієнтовно 29–30 числа. Сукупність цих явищ створює передумови для помітних змін у магнітосфері.

За попередніми прогнозами, магнітна буря розпочнеться 29 квітня з рівня G1, а вже наступного дня її інтенсивність може зрости до G2, що відповідає середньому рівню геомагнітних збурень. Подібні явища виникають саме через активні процеси на Сонці та взаємодію сонячного вітру з магнітним полем Землі. 

Під час бур такого рівня можливі перебої у роботі радіозв’язку, навігаційних систем і навіть окремих елементів енергетичної інфраструктури. Крім того, деякі люди можуть відчути погіршення самопочуття: з’являється головний біль, слабкість або коливання артеріального тиску. Водночас є і позитивний аспект — зростає ймовірність спостереження полярного сяйва навіть у регіонах, де воно зазвичай не видно.

Фахівці рекомендують у цей період уважно стежити за оновленнями прогнозів, зменшити фізичні навантаження та більше дбати про власний стан здоров’я, щоб легше пережити вплив сонячної активності.

Раніше "Коментарі" вже писали, що фініш квітня та старт травня 2026 року обіцяють бути непростими для людей, чутливих до змін погоди. У цей період сонячна активність піднесе небажаний "сюрприз", який здатен вплинути не лише на метеозалежних, а й на тих, хто зазвичай не скаржиться на здоров’я.  



