Магнітні бурі 27 квітня: українців терміново застерегли про небезпеку

Фініш квітня та старт травня 2026 року обіцяють бути непростими для людей, чутливих до змін погоди. У цей період сонячна активність піднесе небажаний "сюрприз", який здатен вплинути не лише на метеозалежних, а й на тих, хто зазвичай не скаржиться на здоров’я. За даними SWPC, варто заздалегідь підготуватися до коливань геомагнітного фону та знати, як підтримати організм у складні дні.

Календар магнітних бур свідчить, що наприкінці квітня геомагнітна ситуація поступово загострюватиметься.

27–28 квітня очікується магнітна буря середнього рівня з показником К-індексу 4. Це так званий "жовтий" рівень, який може проявитися легкою втомою, дратівливістю та проблемами зі сном.

29 квітня прогнозується найскладніший день — пік бурі з К-індексом 5. У цей час навіть здорові люди можуть відчути головний біль, втрату енергії та зниження концентрації.

30 квітня напруга залишатиметься високою — організм ще перебуватиме під впливом сильного геомагнітного стресу.

1 травня сонячна активність почне спадати до рівня 4 балів, і самопочуття поступово стабілізуватиметься, хоча залишкові симптоми ще можливі.

У зоні підвищеного ризику — метеозалежні люди, особи із серцево-судинними захворюваннями, літні люди, вагітні жінки, а також ті, хто має хронічні хвороби або перебуває у стані постійного стресу.

Серед найчастіших проявів: сильний головний біль, перепади тиску, біль у суглобах чи старих травмах, порушення сну та зниження уваги. У такі дні важливо більше відпочивати, уникати перевантажень і уважно ставитися до сигналів власного організму.

Раніше "Коментарі" вже писали, що останні спостереження за космічною погодою свідчать про відносну стабілізацію геомагнітного фону. Починаючи з 21 квітня, на Землі не фіксувалося магнітних бур, а загальна активність залишається зниженою. За даними Британської геологічної служби, швидкість сонячного вітру поступово зменшується, що підтримує спокійний стан магнітосфери щонайменше до 24–25 квітня.