Новий магнітний шторм вже на підході: експерти назвали точну дату потужного удару

Останні спостереження за космічною погодою свідчать про відносну стабілізацію геомагнітного фону. Починаючи з 21 квітня, на Землі не фіксувалося магнітних бур, а загальна активність залишається зниженою. За даними Британської геологічної служби, швидкість сонячного вітру поступово зменшується, що підтримує спокійний стан магнітосфери щонайменше до 24–25 квітня.

Фахівці прогнозують, що наприкінці 25 квітня або на початку 26-го можливий вплив нового високошвидкісного потоку частинок, який утворився через невелику корональну діру на Сонці. Окрім цього, нещодавно було зафіксовано викид корональної маси після сонячного спалаху. Хоча більша частина цього потоку, ймовірно, пройде повз Землю, існує ймовірність, що його крайові частини можуть досягти планети наприкінці 26 квітня.

Загалом, найближчі дні обіцяють залишатися відносно спокійними в геомагнітному плані. Однак наприкінці тижня не виключається поява слабкої магнітної бурі рівня G1. Такі явища належать до мінімального класу геомагнітних збурень, але все ж можуть мати відчутний вплив на чутливих людей і окремі технологічні системи.

Магнітні бурі рівня G1 зазвичай не становлять серйозної загрози, проте інколи супроводжуються погіршенням самопочуття. У цей період можливі головний біль, підвищена втомлюваність, коливання артеріального тиску та зниження концентрації уваги. Найбільш чутливо реагують люди із серцево-судинними захворюваннями або підвищеною метеочутливістю.

Щоб зменшити можливий вплив космічної погоди, фахівці радять дотримуватися режиму сну, підтримувати водний баланс і уникати надмірних емоційних навантажень. Також бажано обмежити інтенсивні фізичні тренування, зменшити вживання кофеїну та частіше бувати на свіжому повітрі. Регулярне відстеження прогнозів космічної погоди допоможе краще підготуватися до можливих змін геомагнітної ситуації.

