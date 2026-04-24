Новый магнитный шторм уже на подходе: эксперты назвали точную дату мощного удара

Последние наблюдения за космической погодой свидетельствуют об относительной стабилизации геомагнитного фона. Начиная с 21 апреля, на Земле не фиксировалось магнитных бурь, а общая активность остается пониженной. По данным Британской геологической службы, скорость солнечного ветра постепенно уменьшается, что поддерживает спокойное состояние магнитосферы как минимум до 24–25 апреля.

Специалисты прогнозируют, что в конце 25 апреля или начале 26-го возможно влияние нового высокоскоростного потока частиц, образовавшегося из-за небольшой корональной дыры на Солнце. Кроме того, недавно был зафиксирован выброс корональной массы после солнечной вспышки. Хотя большая часть этого потока, вероятно, пройдет мимо Земли, существует вероятность, что его краевые части могут достигнуть планеты в конце 26 апреля.

В целом ближайшие дни обещают оставаться относительно спокойными в геомагнитном плане. Однако в конце недели не исключается появление слабой магнитной бури уровня G1. Такие явления относятся к минимальному классу геомагнитных возмущений, но все же могут оказать ощутимое влияние на чувствительных людей и отдельные технологические системы.

Магнитные бури уровня G1 обычно не представляют серьезной угрозы, однако иногда сопровождаются ухудшением самочувствия. В этот период возможны головные боли, повышенная утомляемость, колебания артериального давления и снижение концентрации внимания. Наиболее чувствительно реагируют люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями или повышенной метеочувствительностью.

Чтобы снизить возможное влияние космической погоды, специалисты советуют соблюдать режим сна, поддерживать водный баланс и избегать чрезмерных эмоциональных нагрузок. Также желательно ограничить интенсивные физические тренировки, снизить употребление кофеина и чаще бывать на свежем воздухе. Регулярное отслеживание прогнозов космической погоды поможет лучше подготовиться к возможным изменениям геомагнитной ситуации.

