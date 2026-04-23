Сонце точно здивує: експерти насторожилди заявою про мегабурі найближчим часом

Найближчими днями на Землі очікується відносно спокійна геомагнітна обстановка. За даними Британської геологічної служби, наразі не прогнозується серйозних магнітних бур, а глобальні показники космічної погоди залишаються стабільними.

Вчені зазначають, що швидкість сонячного вітру все ще трохи підвищена через вплив корональної діри на Сонці. Однак цей ефект поступово слабшає, і протягом найближчого часу показники мають повернутися до звичайного фонового рівня.

Дослідники також повідомляють, що на даний момент не зафіксовано жодного коронального викиду маси, спрямованого у бік Землі. Це означає, що в період з 23 по 25 квітня суттєвих магнітних бур не очікується. Лише після цього можливе надходження нового високошвидкісного потоку сонячного вітру, але його інтенсивність, за попередніми оцінками, буде невисокою.

Фахівці з космічної погоди підкреслюють, що найближчі кілька днів загалом пройдуть спокійно. Водночас не виключаються короткочасні періоди підвищеної активності, які можуть бути пов’язані із залишковим впливом корональної діри. Такі коливання зазвичай не викликають серйозних наслідків для Землі, але можуть незначно впливати на чутливі системи та самопочуття метеозалежних людей.

Паралельно науковці продовжують вивчати природу сонячної активності. Нові дослідження вказують, що джерело магнітних бур формується глибоко всередині Сонця, у зоні тахокліни — на межі приблизно 200 тисяч кілометрів під поверхнею. Саме там виникають потужні магнітні поля, які згодом проявляються у вигляді сонячних плям, спалахів і викидів плазми.

Ці процеси тісно пов’язані з 11-річним циклом сонячної активності, який безпосередньо впливає на частоту та силу магнітних бур на Землі.

"Коментарі" вже писали, що, за даними Британської геологічної служби, на Землю досі впливає корональна діра на Сонці, через що повністю виключати ймовірність магнітних бур поки що рано. Сонячний вітер у цьому регіоні залишається підвищеної швидкості, хоча поступово спостерігається тенденція до його ослаблення.