Діра на Сонці спричинить хаос: чого чекати від потужної бурі 22 квітня

За даними Британської геологічної служби, на Землю досі впливає корональна діра на Сонці, через що повністю виключати ймовірність магнітних бур поки що рано. Сонячний вітер у цьому регіоні залишається підвищеної швидкості, хоча поступово спостерігається тенденція до його ослаблення.

Фахівці зазначають, що в найближчі дні геомагнітна обстановка загалом буде стабільною та спокійною. Водночас 22 квітня зберігається невеликий ризик короткочасного геомагнітного збурення рівня G1 — найслабшого за шкалою магнітних бур.

Такі явища виникають через взаємодію магнітного поля Землі з потоками заряджених частинок, що надходять із Сонця. Бурі рівня G1 зазвичай не становлять небезпеки для інфраструктури, однак можуть відчутно впливати на самопочуття окремих людей, особливо тих, хто є метеочутливим.

У періоди підвищеної геомагнітної активності деякі люди можуть скаржитися на головний біль, загальну втому, зниження працездатності, дратівливість або коливання артеріального тиску. Хоча симптоми зазвичай мають тимчасовий характер, вони можуть викликати дискомфорт.

Медики радять у такі дні приділяти більше уваги режиму відпочинку та не перевантажувати організм фізично й емоційно. Корисно підтримувати водний баланс, уникати надмірного стресу та забезпечити достатній сон.

Також рекомендуються легкі прогулянки на свіжому повітрі та помірна фізична активність, яка допомагає стабілізувати стан організму. Бажано обмежити вживання кофеїну та алкогольних напоїв. Людям із хронічними захворюваннями варто уважніше стежити за самопочуттям і за потреби дотримуватися індивідуальних рекомендацій лікаря.

Портал "Коментарі" вже писав, що після потужнішої геомагнітної активності на вихідних, коли Земля відчула бурю рівня G2 (близько 6 балів), на початку тижня ситуація почала поступово стабілізуватися. Уже в понеділок показники космічної погоди повернулися до більш спокійних значень, і різких коливань магнітного поля не фіксувалося.