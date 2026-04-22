logo_ukra

BTC/USD

77984

ETH/USD

2391.91

USD/UAH

44.12

EUR/UAH

51.91

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Діра на Сонці спричинить хаос: чого чекати від потужної бурі 22 квітня
commentss НОВИНИ Всі новини

Діра на Сонці спричинить хаос: чого чекати від потужної бурі 22 квітня

Під час магнітних бур у метеочутливих людей можуть з’являтися симптоми погіршення самопочуття

22 квітня 2026, 09:35
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Клименко Елена

За даними Британської геологічної служби, на Землю досі впливає корональна діра на Сонці, через що повністю виключати ймовірність магнітних бур поки що рано. Сонячний вітер у цьому регіоні залишається підвищеної швидкості, хоча поступово спостерігається тенденція до його ослаблення.

Діра на Сонці спричинить хаос: чого чекати від потужної бурі 22 квітня

Фото: з відкритих джерел

Фахівці зазначають, що в найближчі дні геомагнітна обстановка загалом буде стабільною та спокійною. Водночас 22 квітня зберігається невеликий ризик короткочасного геомагнітного збурення рівня G1 — найслабшого за шкалою магнітних бур.

Такі явища виникають через взаємодію магнітного поля Землі з потоками заряджених частинок, що надходять із Сонця. Бурі рівня G1 зазвичай не становлять небезпеки для інфраструктури, однак можуть відчутно впливати на самопочуття окремих людей, особливо тих, хто є метеочутливим.

У періоди підвищеної геомагнітної активності деякі люди можуть скаржитися на головний біль, загальну втому, зниження працездатності, дратівливість або коливання артеріального тиску. Хоча симптоми зазвичай мають тимчасовий характер, вони можуть викликати дискомфорт.

Медики радять у такі дні приділяти більше уваги режиму відпочинку та не перевантажувати організм фізично й емоційно. Корисно підтримувати водний баланс, уникати надмірного стресу та забезпечити достатній сон.

Також рекомендуються легкі прогулянки на свіжому повітрі та помірна фізична активність, яка допомагає стабілізувати стан організму. Бажано обмежити вживання кофеїну та алкогольних напоїв. Людям із хронічними захворюваннями варто уважніше стежити за самопочуттям і за потреби дотримуватися індивідуальних рекомендацій лікаря.

Портал "Коментарі" вже писав, що після потужнішої геомагнітної активності на вихідних, коли Земля відчула бурю рівня G2 (близько 6 балів), на початку тижня ситуація почала поступово стабілізуватися. Уже в понеділок показники космічної погоди повернулися до більш спокійних значень, і різких коливань магнітного поля не фіксувалося.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини