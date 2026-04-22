Дыра на Солнце приведет к хаосу: чего ждать от мощной бури 22 апреля

По данным Британской геологической службы, на Землю до сих пор влияет корональная дыра на Солнце, из-за чего полностью исключать вероятность магнитных бурь пока рано. Солнечный ветер в этом регионе остается повышенной скорости, хотя постепенно наблюдается тенденция к его ослаблению.

Специалисты отмечают, что в ближайшие дни геомагнитная обстановка будет стабильной и спокойной. В то же время, 22 апреля сохраняется небольшой риск кратковременного геомагнитного возмущения уровня G1 — самого слабого по шкале магнитных бурь.

Такие явления возникают из-за взаимодействия магнитного поля Земли с потоками заряженных частиц, поступающих из Солнца. Бурые уровня G1 обычно не представляют опасности для инфраструктуры, однако могут ощутимо влиять на самочувствие отдельных людей, особенно тех, кто является метеочувствительным.

В периоды повышенной геомагнитной активности некоторые люди могут жаловаться на головные боли, общую усталость, снижение работоспособности, раздражительность или колебания артериального давления. Хотя симптомы обычно носят временный характер, они могут вызывать дискомфорт.

Медики советуют в такие дни уделять больше внимания режиму отдыха и не перегружать организм физически и эмоционально. Полезно поддерживать водный баланс, избегать излишнего стресса и обеспечить достаточный сон.

Также рекомендуется легкая прогулка на свежем воздухе и умеренная физическая активность, которая помогает стабилизировать состояние организма. Желательно ограничить употребление кофеина и алкогольных напитков. Людям с хроническими заболеваниями следует внимательнее следить за самочувствием и при необходимости соблюдать индивидуальные рекомендации врача.

Портал "Комментарии" уже писал , что после более мощной геомагнитной активности на выходных, когда Земля испытала бурю уровня G2 (около 6 баллов), в начале недели ситуация начала постепенно стабилизироваться. Уже в понедельник показатели космической погоды вернулись к более спокойным значениям и резких колебаний магнитного поля не фиксировалось.