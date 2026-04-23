Солнце точно удивит: эксперты насторожили заявлением о мегабуре в ближайшее время

В ближайшие дни на Земле ожидается относительно спокойная геомагнитная обстановка. По данным Британской геологической службы, пока не прогнозируется серьезных магнитных бурь, а глобальные показатели космической погоды остаются стабильными.

Фото: из открытых источников

Ученые отмечают, что скорость солнечного ветра все еще немного повышена из-за влияния корональной дыры на Солнце. Однако этот эффект постепенно ослабевает и в ближайшее время показатели должны вернуться к обычному фоновому уровню.

Исследователи также сообщают, что на данный момент не зафиксирован ни один корональный выброс массы, направленный в сторону Земли. Это означает, что в период с 23 по 25 апреля существенных магнитных бурь не ожидается. Только после этого возможно поступление нового высокоскоростного потока солнечного ветра, но его интенсивность, по предварительным оценкам, будет невысокой.

Специалисты по космической погоде подчеркивают, что в ближайшие несколько дней в целом пройдут спокойно. В то же время, не исключаются кратковременные периоды повышенной активности, которые могут быть связаны с остаточным влиянием корональной дыры. Такие колебания обычно не вызывают серьезных последствий для Земли, но могут оказывать незначительное влияние на чувствительные системы и самочувствие метеозависимых людей.

Параллельно ученые продолжают учить природу солнечной активности. Новые исследования показывают, что источник магнитных бурь формируется глубоко внутри Солнца, в зоне тахоклин — на границе примерно 200 тысяч километров под поверхностью. Там возникают мощные магнитные поля, которые впоследствии проявляются в виде солнечных пятен, вспышек и выбросов плазмы.

Эти процессы тесно связаны с 11-летним циклом солнечной активности, непосредственно влияющим на частоту и силу магнитных бурь на Земле.

