logo

BTC/USD

77894

ETH/USD

2340.46

USD/UAH

43.89

EUR/UAH

51.5

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Солнце точно удивит: эксперты насторожили заявлением о мегабуре в ближайшее время
commentss НОВОСТИ Все новости

Солнце точно удивит: эксперты насторожили заявлением о мегабуре в ближайшее время

Магнитные бури способны изменять атмосферное давление, поэтому у части людей могут появляться головные боли, чувство усталости и повышенное напряжение или стресс.

23 апреля 2026, 09:20
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

В ближайшие дни на Земле ожидается относительно спокойная геомагнитная обстановка. По данным Британской геологической службы, пока не прогнозируется серьезных магнитных бурь, а глобальные показатели космической погоды остаются стабильными.

Солнце точно удивит: эксперты насторожили заявлением о мегабуре в ближайшее время

Фото: из открытых источников

Ученые отмечают, что скорость солнечного ветра все еще немного повышена из-за влияния корональной дыры на Солнце. Однако этот эффект постепенно ослабевает и в ближайшее время показатели должны вернуться к обычному фоновому уровню.

Исследователи также сообщают, что на данный момент не зафиксирован ни один корональный выброс массы, направленный в сторону Земли. Это означает, что в период с 23 по 25 апреля существенных магнитных бурь не ожидается. Только после этого возможно поступление нового высокоскоростного потока солнечного ветра, но его интенсивность, по предварительным оценкам, будет невысокой.

Специалисты по космической погоде подчеркивают, что в ближайшие несколько дней в целом пройдут спокойно. В то же время, не исключаются кратковременные периоды повышенной активности, которые могут быть связаны с остаточным влиянием корональной дыры. Такие колебания обычно не вызывают серьезных последствий для Земли, но могут оказывать незначительное влияние на чувствительные системы и самочувствие метеозависимых людей.

Параллельно ученые продолжают учить природу солнечной активности. Новые исследования показывают, что источник магнитных бурь формируется глубоко внутри Солнца, в зоне тахоклин — на границе примерно 200 тысяч километров под поверхностью. Там возникают мощные магнитные поля, которые впоследствии проявляются в виде солнечных пятен, вспышек и выбросов плазмы.  

Эти процессы тесно связаны с 11-летним циклом солнечной активности, непосредственно влияющим на частоту и силу магнитных бурь на Земле.

"Комментарии" уже писали , что, по данным Британской геологической службы, на Землю до сих пор влияет корональная дыра на Солнце, из-за чего полностью исключать вероятность магнитных бурь пока рано. Солнечный ветер в этом регионе остается повышенной скорости, хотя постепенно наблюдается тенденция к его ослаблению.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости