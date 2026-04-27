Магнитные бури 27 апреля: украинцев срочно предостерегли об опасности

Финиш апреля и старт мая 2026 обещают быть непростыми для людей, чувствительных к изменениям погоды. В этот период солнечная активность преподнесет нежелательный "сюрприз", способный повлиять не только на метеозависимых, но и на тех, кто обычно не жалуется на здоровье. По данным SWPC, следует предварительно подготовиться к колебаниям геомагнитного фона и знать, как поддержать организм в сложные дни.

Календарь магнитных бурь свидетельствует, что в конце апреля геомагнитная ситуация будет постепенно обостряться.

27-28 апреля ожидается магнитная буря среднего уровня с показателем К-индекса 4. Это так называемый "желтый" уровень, который может проявиться легкой усталостью, раздражительностью и проблемами со сном.

29 апреля прогнозируется самый сложный день – пик бури с К-индексом 5. В настоящее время даже здоровые люди могут почувствовать головную боль, потерю энергии и снижение концентрации.

30 апреля напряжение будет оставаться высоким – организм еще будет находиться под влиянием сильного геомагнитного стресса.

1 мая солнечная активность начнет спадать до уровня 4 баллов, и самочувствие будет постепенно стабилизироваться, хотя остаточные симптомы еще возможны.

В зоне повышенного риска — метеозависимые люди, лица с сердечно-сосудистыми заболеваниями, пожилые люди, беременные женщины, а также имеющие хронические болезни или находящиеся в состоянии постоянного стресса.

Среди наиболее частых проявлений: сильная головная боль, перепады давления, боли в суставах или старых травмах, нарушение сна и снижение внимания. В такие дни важно больше отдыхать, избегать перегрузок и относиться к сигналам собственного организма.

Ранее "Комментарии" уже писали , что последние наблюдения за космической погодой свидетельствуют об относительной стабилизации геомагнитного фона. Начиная с 21 апреля, на Земле не фиксировалось магнитных бурь, а общая активность остается пониженной. По данным Британской геологической службы, скорость солнечного ветра постепенно уменьшается, что поддерживает спокойное состояние магнитосферы как минимум до 24–25 апреля.