Завтра Україну чекають несподівані сюрпризи від погоди — кому готувати парасольки, а кому ковдру

Завтра, 5 січня 2026 року, в Україні спостерігатиметься цікава синоптична ситуація: більшість заходу та півночі потраплять під вплив потужної області високого атмосферного тиску, що гарантує переважно суху погоду. Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко.

Сонце, сніг чи дощ: регіони України опиняться під різним впливом атмосферних явищ

На карті Європи помітно смугу високого атмосферного тиску, що тягнеться від Португалії та Іспанії через Німеччину, Польщу до України. Саме вона забезпечує сухий та спокійний характер погоди. Водночас на північ та південь від цієї смуги рухаються циклонічні системи з атмосферними фронтами, де очікуються опади – сніг або дощ, залежно від температури повітря.

У південній частині України завтра буде переважно дощ. У центральних областях, на Донеччині, Луганщині, у Чернівецькій області та навколокарпатському районі слід очікувати сніг та мокрий сніг. У західних та північних областях погода буде переважно без опадів, завдяки високому атмосферному тиску.

Температура повітря коливатиметься наступним чином: у центральних областях від -4 до +1 градуса, на півдні країни +3…+7, на півдні Криму до +10 градусів. У Києві очікується переважно без опадів, але на дорогах буде ожеледиця. Вночі температура опуститься до -8 градусів, протягом дня – близько -4 градусів. Сніг із південного циклону до столиці підійде лише 6 січня.

Синоптик зауважує, що тиждень передбачається синоптично неоднорідним, з щоденними змінами температури та опадів. За попередніми прогнозами, в кінці тижня ймовірне короткочасне сильне похолодання, але воно не затримається довго.

Особливий календарний контекст: завтра – Голодна кутя, коли традиційно запарюють пшеницю та труть мак, а 6 січня – Водохреще, очікуються невеликі коливання температури та періодичний сніг, що робить погоду більш мінливою.

Таким чином, рибалки, туристи та всі, хто планує активний відпочинок на свіжому повітрі, повинні враховувати зонування погоди по областях: сухо та морозно на заході та півночі, мокро та тепліше на півдні і сході, а Київ готується до ожеледиці напередодні свят.

