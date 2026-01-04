Завтра Украине ждут неожиданные сюрпризы от погоды — кому готовить зонтики, а кому одеяло

Завтра, 5 января 2026 года , в Украине будет наблюдаться интересная синоптическая ситуация: большинство запада и севера попадут под влияние мощной области высокого атмосферного давления, что гарантирует преимущественно сухую погоду . Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко .

Солнце, снег или дождь: регионы Украины окажутся под разным влиянием атмосферных явлений

На карте Европы заметна полоса высокого атмосферного давления, простирающаяся от Португалии и Испании через Германию, Польшу до Украины . Она обеспечивает сухой и спокойный характер погоды. В то же время к северу и югу от этой полосы двигаются циклонические системы с атмосферными фронтами , где ожидаются осадки – снег или дождь, в зависимости от температуры воздуха.

В южной части Украины завтра будет преимущественно дождь . В центральных областях, Донецкой, Луганщине, Черновицкой области и околокарпатском районе следует ожидать снег и мокрый снег . В западных и северных областях погода будет преимущественно без осадков , благодаря высокому атмосферному давлению.

Температура воздуха будет колебаться следующим образом: в центральных областях от -4 до 1 градуса, на юге страны 3-7, на юге Крыма до 10 градусов. В Киеве ожидается преимущественно без осадков , но на дорогах будет гололедица . Ночью температура опустится до -8 градусов, в течение дня около -4 градусов. Снег из южного циклона в столицу подойдет только 6 января .

Синоптик отмечает, что неделя предполагается синоптически неоднородной , с ежедневными изменениями температуры и осадков. По предварительным прогнозам, в конце недели возможно кратковременное сильное похолодание , но оно не задержится долго.

Особый календарный контекст: завтра – Голодная кутья , когда традиционно запаривают пшеницу и трут мак , а 6 января – Крещение , ожидаются небольшие колебания температуры и периодический снег, что делает погоду более изменчивой.

Таким образом, рыбаки, туристы и все, кто планирует активный отдых на свежем воздухе, должны учитывать зонирование погоды по областям : сухо и морозно на западе и севере, мокро и теплее на юге и востоке, а Киев готовится к гололедице в канун праздников.

