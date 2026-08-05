Залишився один день: українців попередили про кардинальний поворот у погоді вже скоро

Українцям залишилося пережити ще один день екстремальної спеки, після чого температура повітря почне поступово знижуватися, повідомила відома синоптикиня Наталка Діденко. За її словами, вже наприкінці 6 серпня в окремих регіонах пройдуть дощі, а з 7–9 серпня прохолодніше стане майже по всій країні.

Фото: з відкритих джерел

За словами синоптикині, 6 серпня стане останнім днем, коли більшість областей перебуватиме під впливом сильної спеки.

"Залишився один день тотальної сильної спеки! Один. Це – завтра, 6 серпня", – повідомила Діденко.

Водночас уже ввечері четверга погода почне змінюватися. Локальні дощі прогнозуються у західних, північних областях, а також на Вінниччині. Саме вони стануть першою ознакою зміни синоптичної ситуації. За прогнозом, 7 серпня температура у західних регіонах знизиться до комфортних +24…+29 градусів. В інших областях спека ще затримається – місцями стовпчики термометрів показуватимуть +30…+39 градусів, однак тенденція до похолодання вже буде очевидною.

"Вже із 7-го серпня почне опадати спека у західних областях... але тенденція явно йде до свіжішого повітря. Навіть коли знаєш про терміни, завжди легше", – зазначила синоптикиня.

Найсуттєвіші зміни, за словами Діденко, українці відчують уже 8 серпня, коли спека послабне в більшості регіонів. А 9 серпня гаряче повітря відступить навіть із південних областей.

Окремо синоптикиня звернула увагу на погоду в столиці. 6 серпня у Києві очікується до +37…+39 градусів без істотних опадів, хоча ввечері можливий короткочасний дощ.

Наступного дня ситуація різко зміниться. Разом із грозовими дощами до столиці прийде свіже повітря, однак негода може супроводжуватися сильними зливами, шквалами та різкими перепадами атмосферного тиску.

"7-го серпня у Києві ще спекотно, проте грозові дощі почнуть змивати височенні градуси – можливі сильні зливи, шквали і кандібобери артеріального тиску вкупі із мігренями", – попередила Діденко.

Вже 8 серпня температура у столиці, за прогнозом синоптикині, становитиме лише +25…+27 градусів, що стане відчутним полегшенням після кількох днів аномальної спеки.

Як вже писали "Коментарі", температура повітря в Україні б’є рекорди — значної спеки не витримують навіть дороги. Однак скоро стане комфортніше — обіцяють синоптики.