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Остался один день: украинцев предупредили о кардинальном повороте в погоде уже скоро

Синоптикиня Наталья Диденко сообщила, что 6 августа станет последним днем аномальной жары, после чего в Украину придут дожди, грозы и долгожданное похолодание.

5 августа 2026, 16:15
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Клименко Елена

Украинцам осталось пережить еще один день экстремальной жары, после чего температура воздуха начнет постепенно снижаться, сообщила известная синоптика Наталья Диденко. По ее словам, уже в конце 6 августа в отдельных регионах пройдут дожди, а с 7-9 августа прохладнее станет почти по всей стране.

Остался один день: украинцев предупредили о кардинальном повороте в погоде уже скоро

Фото: из открытых источников

По словам синоптикини, 6 августа станет последним днем, когда большинство областей будут находиться под влиянием сильной жары.

"Остался один день тотальной сильной жары! Один. Это – завтра, 6 августа", – сообщила Диденко.

В то же время, уже вечером четверга погода начнет меняться. Локальные дожди прогнозируются в западных, северных областях, а также в Винницкой области. Именно они станут первым признаком изменения синоптической ситуации. По прогнозу, 7 августа температура в западных регионах снизится до комфортных 24…29 градусов. В других областях жара еще задержится – местами столбики термометров будут показывать 30…39 градусов, однако тенденция к похолоданию будет очевидной.

"Уже с 7 августа начнет опадать жара в западных областях... но тенденция явно идет к более свежему воздуху. Даже когда знаешь о сроках, всегда легче", — отметила синоптикиня.

Существенные изменения, по словам Диденко, украинцы почувствуют уже 8 августа, когда жара ослабнет в большинстве регионов. А 9 августа горячий воздух отступит даже из южных областей.

Отдельно синоптикиня обратила внимание на погоду в столице. 6 августа в Киеве ожидается до 37...39 градусов без существенных осадков, хотя вечером возможен кратковременный дождь.

На следующий день ситуация резко изменится. Вместе с грозовыми дождями в столицу придет свежий воздух, однако непогода может сопровождаться сильными ливнями, шквалами и резкими перепадами атмосферного давления.

"7 августа в Киеве еще жарко, однако грозовые дожди начнут смывать высокие градусы — возможны сильные ливни, шквалы и кандибоберы артериального давления вместе с мигренями", — предупредила Диденко.

Уже 8 августа температура в столице, по прогнозу синоптикини, составит всего 25...27 градусов, что станет ощутимым облегчением после нескольких дней аномальной жары.

Как уже писали "Комментарии", температура воздуха в Украине бьет рекорды — жару не выдерживают даже дороги. Однако скоро станет комфортнее – обещают синоптики.



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