Україна “закипає”: які зміни прогнозують за три дні

Температура повітря в Україні б’є рекорди — значної спеки не витримують навіть дороги. Однак скоро стане комфортніше — обіцяють синоптики.

Спека. Ілюстративне фото

Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, що значна спека триматиметься ще три дні. За її словами вже 7 серпня на захід, а 8-9 серпня у більшість регіонів України прийде нова свіжіша повітряна маса.

“А поки що найближчими цими трьома днями Україна побуде однією з найспекотніших країн Європи”, — підкреслила вона.

За її словами, у середу, 5 серпня, максимальна температура повітря в Україні становитиме +32+39 градусів, подекуди ймовірно до +40 градусів. Опадів не очікується.

У Києві в середу пануватиме суха та дуже спекотна погода, вдень — до +35 градусів.

“Потім полежати морською зіркою в кімнаті чи офісі ще два дні, 6 та 7 серпня, а там вже ввечері в п'ятницю дочекатися благодатного дощу з грозою і в суботу, 8-го серпня, можна спокійно вибратися на базар чи природу, чи просто насолоджуватися свіжістю із вікон на любимому диванчику”, — зазначила синоптикиня.

Діденко підсумувала: ще трохи сильної спеки, проте тиждень завершиться комфортною температурою повітря.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що спека — це не просто дискомфорт чи привід для відпустки. Для нашого серця висока температура перетворюється на справжній іспит на витривалість. Лікарі нагадали, що за звичними скаргами на втому або важке дихання можуть ховатися сигнали, які організм подає у момент небезпеки. Особливу увагу потрібно приділити серцю — певні симптоми у спеку вказують на серйозні проблеми.