Украина закипает: какие изменения прогнозируют через три дня

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Кречмаровская Наталия
Температура воздуха в Украине бьет рекорды — жару не выдерживают даже дороги. Однако скоро станет комфортнее – обещают синоптики.
Жара. Иллюстративное фото
Синоптик Наталья Диденко рассказала, что жара будет держаться еще три дня. По ее словам, уже 7 августа на запад, а 8-9 августа в большинство регионов Украины придет новая свежая воздушная масса.
По ее словам, в среду, 5 августа, максимальная температура воздуха в Украине будет составлять +32 +39 градусов, иногда вероятно до +40 градусов. Осадков не ожидается.
В Киеве в среду будет сухая и очень жаркая погода, днем — до +35 градусов.
Диденко подытожила: еще немного сильной жары, но неделя завершится комфортной температурой воздуха.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что жара — это не просто дискомфорт или повод для отпуска. Для нашего сердца высокая температура превращается в настоящий экзамен в выносливость. Врачи напомнили, что за привычными жалобами на усталость или тяжелое дыхание могут скрываться сигналы, которые организм подает в момент опасности. Особое внимание нужно уделить сердцу – определенные симптомы в жару указывают на серьезные проблемы.