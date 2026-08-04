Украина закипает: какие изменения прогнозируют через три дня

Температура воздуха в Украине бьет рекорды — жару не выдерживают даже дороги. Однако скоро станет комфортнее – обещают синоптики.

Жара. Иллюстративное фото

Синоптик Наталья Диденко рассказала, что жара будет держаться еще три дня. По ее словам, уже 7 августа на запад, а 8-9 августа в большинство регионов Украины придет новая свежая воздушная масса.

"А пока в ближайшие три дня Украина построит одной из самых жарких стран Европы", — подчеркнула она.

По ее словам, в среду, 5 августа, максимальная температура воздуха в Украине будет составлять +32 +39 градусов, иногда вероятно до +40 градусов. Осадков не ожидается.

В Киеве в среду будет сухая и очень жаркая погода, днем — до +35 градусов.

"Потом полежать морской звездой в комнате или офисе еще два дня, 6 и 7 августа, а там уже вечером в пятницу дождаться благодатного дождя с грозой и в субботу, 8-го августа, можно спокойно выбраться на базар или природу, или просто наслаждаться свежестью из окон на любимом диванчике", — отметила синоптик.

Диденко подытожила: еще немного сильной жары, но неделя завершится комфортной температурой воздуха.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что жара — это не просто дискомфорт или повод для отпуска. Для нашего сердца высокая температура превращается в настоящий экзамен в выносливость. Врачи напомнили, что за привычными жалобами на усталость или тяжелое дыхание могут скрываться сигналы, которые организм подает в момент опасности. Особое внимание нужно уделить сердцу – определенные симптомы в жару указывают на серьезные проблемы.