З кліматом відбувається щось небачене: що заполонило узбережжя Британії

Британська організація Wildlife Trusts оголосила 2025-й “роком восьминога” після рекордного спалаху цих надзвичайно розумних безхребетних у водах південної Англії. Про це йдеться в щорічному огляді стану морів країни, пише The Guardian.

Восьминоги. Фото: з відкритих джерел

Причиною масового розмноження середземноморських восьминогів стала м’яка зима та надзвичайно тепла весна, що створили сприятливі умови для тварин. За даними місцевих рибалок, улови у Корнуоллі цього року перевищили звичні приблизно в 13 разів. Фахівці оцінюють, що у британських водах виловлено близько 233 тисяч восьминогів – різкий стрибок порівняно з попередніми роками.

Зазвичай середземноморські восьминоги траплялися у водах Великої Британії рідко, однак цього року їх помітно на мілководді. Дайвери знімали відео, де тварини збиралися у групи та пересувалися морським дном, а один навіть спробував схопити підводну камеру. Як зазначає Мет Слейтер з Cornwall Wildlife Trust, деякі восьминоги сягали півтора метра завширшки. Екологи припускають, що у разі ще однієї теплої зими у 2026 році можливе повторне “цвітіння” популяції, проте подібні явища зазвичай нетривалі.

Wildlife Trusts також відзначили інші рекорди природи цього року: рекордну чисельність сірих тюленів у Камбрії, найбільшу кількість тупиків на острові Скомер та появу рідкісних морських видів у нових регіонах, що свідчить про стрімкі зміни в екосистемах британських морів.

