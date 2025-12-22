logo_ukra

З кліматом відбувається щось небачене: що заполонило узбережжя Британії
З кліматом відбувається щось небачене: що заполонило узбережжя Британії

М’яка зима і тепла весна сприяли рекордному сплеску восьминогів, яких помічали навіть на мілководді та у групах - явище, яке востаннє фіксували у 1950 році

22 грудня 2025, 15:20
Автор:
Кравцев Сергей

Британська організація Wildlife Trusts оголосила 2025-й “роком восьминога” після рекордного спалаху цих надзвичайно розумних безхребетних у водах південної Англії. Про це йдеться в щорічному огляді стану морів країни, пише The Guardian.

З кліматом відбувається щось небачене: що заполонило узбережжя Британії

Восьминоги. Фото: з відкритих джерел

Причиною масового розмноження середземноморських восьминогів стала м’яка зима та надзвичайно тепла весна, що створили сприятливі умови для тварин. За даними місцевих рибалок, улови у Корнуоллі цього року перевищили звичні приблизно в 13 разів. Фахівці оцінюють, що у британських водах виловлено близько 233 тисяч восьминогів – різкий стрибок порівняно з попередніми роками.

Зазвичай середземноморські восьминоги траплялися у водах Великої Британії рідко, однак цього року їх помітно на мілководді. Дайвери знімали відео, де тварини збиралися у групи та пересувалися морським дном, а один навіть спробував схопити підводну камеру. Як зазначає Мет Слейтер з Cornwall Wildlife Trust, деякі восьминоги сягали півтора метра завширшки. Екологи припускають, що у разі ще однієї теплої зими у 2026 році можливе повторне “цвітіння” популяції, проте подібні явища зазвичай нетривалі.

Wildlife Trusts також відзначили інші рекорди природи цього року: рекордну чисельність сірих тюленів у Камбрії, найбільшу кількість тупиків на острові Скомер та появу рідкісних морських видів у нових регіонах, що свідчить про стрімкі зміни в екосистемах британських морів.

Читайте також на порталі "Коментарі" — у перші мільйони років свого існування Земля була розпеченою планетою, поверхня якої була покрита глобальним океаном магми. Як повідомляє Wionews, близько 4,6 млрд років тому космічна середовище було вкрай агресивним: постійні зіткнення з небесними тілами і висока температура не дозволяли планеті швидко охолонути, через що її поверхня і надра тривалий час перебували в розплавленому стані.




Джерело: https://www.theguardian.com/environment/2025/dec/22/2025-is-year-of-the-octopus-as-record-numbers-spotted-off-englands-south-coast
