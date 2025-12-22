Не з космосу: вчені довідалися, де насправді зберігалася вся вода Землі

У перші мільйони років свого існування Земля була розпеченою планетою, поверхня якої була покрита глобальним океаном магми. Як повідомляє Wionews, близько 4,6 млрд років тому космічна середовище було вкрай агресивним: постійні зіткнення з небесними тілами і висока температура не дозволяли планеті швидко охолонути, через що її поверхня і надра тривалий час перебували в розплавленому стані.

Земля. Фото: з відкритих джерел

У зв'язку з цим у вчених давно виникало питання, де в таких умовах могла бути вода. Нові дослідження вказують на те, що вона була "захована" глибоко усередині планети – у мінералах мантії. У період, коли Земля нагадувала гігантську вогненну піч, значні об'єми води виявилися замкненими в кристалічній структурі порід.

Як відзначають дослідники, згодом планета еволюціонувала від гарячого розплавленого тіла до більш прохолодного та стабільного світу. Саме тоді океани почали наповнюватись водою, яка раніше знаходилася у надрах. Розкрити цю загадку спробував професор Чжисюе Ду із Гуанчжоуського інституту геохімії Китайської академії наук. Його команда дійшла висновку, що ключову роль відіграв мінерал бриджманіт, який широко розповсюджений у нижній мантії Землі.

Вчені провели експерименти з використанням алмазних ковадлів та лазерного нагріву, відтворюючи екстремальні умови на глибині понад 660 кілометрів. Температуру підвищували до 4100 градусів за Цельсієм, щоб з'ясувати, як вона впливає на здатність мінералу утримувати воду. Результати, опубліковані в журналі Science, показали, що за високих температур бриджманіт здатний накопичувати значно більше вологи.

Таким чином, нижня мантія Землі стала найбільшим водосховищем у твердих шарах планети. Згодом ця вода поступово вийшла на поверхню завдяки вулканічній активності, що відіграло вирішальну роль у перетворенні Землі на мир.

