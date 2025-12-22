Не из космоса: ученые узнали, где на самом деле хранилась вся вода Земли

В первые миллионы лет своего существования Земля представляла собой раскалённую планету, поверхность которой была покрыта глобальным океаном магмы. Как сообщает Wionews, около 4,6 млрд лет назад космическая среда была крайне агрессивной: постоянные столкновения с небесными телами и высокая температура не позволяли планете быстро остыть, из-за чего её поверхность и недра длительное время находились в расплавленном состоянии.

Земля. Фото: из открытых источников

В связи с этим у учёных давно возникал вопрос, где в таких условиях могла находиться вода. Новые исследования указывают на то, что она была "спрятана" глубоко внутри планеты – в минералах мантии. В период, когда Земля напоминала гигантскую огненную печь, значительные объёмы воды оказались заперты в кристаллической структуре пород.

Как отмечают исследователи, со временем планета эволюционировала от горячего расплавленного тела к более прохладному и стабильному миру. Именно тогда океаны начали наполняться водой, которая ранее находилась в недрах. Раскрыть эту загадку попытался профессор Чжисюэ Ду из Гуанчжоуского института геохимии Китайской академии наук. Его команда пришла к выводу, что ключевую роль сыграл минерал бриджманит, широко распространённый в нижней мантии Земли.

Учёные провели эксперименты с использованием алмазных наковален и лазерного нагрева, воспроизводя экстремальные условия на глубине более 660 километров. Температуру повышали до 4100 градусов Цельсия, чтобы выяснить, как она влияет на способность минерала удерживать воду. Результаты, опубликованные в журнале Science, показали, что при высоких температурах бриджманит способен накапливать значительно больше влаги.

Таким образом, нижняя мантия Земли стала крупнейшим водохранилищем в твёрдых слоях планеты. Со временем эта вода постепенно вышла на поверхность благодаря вулканической активности, что сыграло решающую роль в превращении Земли в обитаемый мир.

Читайте также на портале "Комментарии" — действительно ли вода с лимоном помогает похудеть и очищает организм: объяснение медиков.