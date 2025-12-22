logo

С климатом происходит что-то невиданное: что заполонило побережье Британии
С климатом происходит что-то невиданное: что заполонило побережье Британии

Мягкая зима и теплая весна способствовали рекордному всплеску осьминогов, замечаемых даже на мелководье и в группах - явление, которое последний раз фиксировали в 1950 году

22 декабря 2025, 15:20
Автор:
Кравцев Сергей

Британская организация Wildlife Trusts объявила 2025-й годом осьминога после рекордной вспышки этих чрезвычайно умных беспозвоночных в водах южной Англии. Об этом говорится в ежегодном обзоре состояния морей страны, пишет The Guardian.

С климатом происходит что-то невиданное: что заполонило побережье Британии

Осьминоги. Фото: из открытых источников

Причиной массового размножения средиземноморских осьминогов стала мягкая зима и очень теплая весна, что создало благоприятные условия для животных. По данным местных рыбаков, уловы в Корнуолле в этом году превысили привычные примерно в 13 раз. Специалисты оценивают, что в британских водах выловлено около 233 тысяч осьминогов – резкий скачок по сравнению с предыдущими годами.

Обычно средиземноморские осьминоги встречались в водах Великобритании редко, однако в этом году они заметны на мелководье. Дайверы снимали видео, где животные собирались в группы и передвигались по морскому дну, а один даже попытался схватить подводную камеру. Как отмечает Мэтт Слейтер из Cornwall Wildlife Trust, некоторые осьминоги достигали полутора метров в ширину. Экологи предполагают, что в случае еще одной теплой зимы в 2026 году возможно повторное цветение популяции, однако подобные явления обычно непродолжительны.

Wildlife Trusts также отметили другие рекорды природы в этом году: рекордное количество серых тюленей в Камбрии, наибольшее количество тупиков на острове Скомер и появление редких морских видов в новых регионах, что свидетельствует о стремительных изменениях в экосистемах британских морей.

Источник: https://www.theguardian.com/environment/2025/dec/22/2025-is-year-of-the-octopus-as-record-numbers-spotted-off-englands-south-coast
