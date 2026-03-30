З 1 квітня українцям заборонять шуміти в лісах: за що можуть оштрафувати вже цього тижня

З 1 квітня в Україні розпочинається щорічний "сезон тиші", який триватиме до 15 червня. У цей період запроваджуються обмеження для захисту диких тварин під час розмноження та виведення потомства.

В Україні стартує «сезон тиші» – за шум, дрони і навіть собак без повідка можуть покарати

Як повідомляють "Коментарі", про це пише "Судово-юридична газета".

Упродовж цього часу в лісах, парках і поблизу водойм заборонено створювати шум. Зокрема, не можна проводити вибухові роботи, запускати феєрверки та салюти, організовувати гучні концерти й фестивалі.

Також діють обмеження на використання техніки – заборонено користуватися моторними маломірними суднами, квадроциклами, дронами, а також проводити ралі. Окрім цього, під заборону потрапляють санітарні рубки лісу та будівельні роботи.

Громадянам заборонено чіпати диких тварин, їх дитинчат і гнізда, а також залишати собак без повідка в лісосмугах.

За порушення вимог "сезону тиші" передбачена адміністративна відповідальність відповідно до статті 39 Закону України "Про тваринний світ". Штрафи для громадян становлять від 510 до 850 гривень, для посадових осіб – від 850 до 1190 гривень.

Обмеження запроваджуються через те, що навесні у тварин і птахів з’являється потомство, і будь-який шум або втручання людини може призвести до того, що дорослі особини залишать малят або будуть зруйновані гнізда.

Крім того, зазвичай із 1 квітня також вводяться обмеження на вилов раків, які діють до 30 червня.

Читайте також в "Коментарях", що через весняні підпали трави гине багато диких тварин. Щовесни в Україні фіксують десятки пожеж на луках та занедбаних територіях. Підпал сухої рослинності призводить до загибелі тварин, руйнування екосистем і становить небезпеку для людей. Фахівці наголошують, що суха рослинність займається миттєво, і навіть невеликий порив вітру може перетворити локальне займання на масштабну пожежу. У таких випадках полум’я швидко поширюється і може перекинутися на ліси, господарські будівлі або навіть житлові будинки. За словами рятувальників, значна частина пожеж у природних екосистемах виникає саме через навмисні підпали сухої трави.