С 1 апреля украинцам запретят шуметь в лесах: за что могут оштрафовать уже на этой неделе

С 1 апреля в Украине начинается ежегодный "сезон тишины", который продлится до 15 июня. В этот период вводятся ограничения защиты диких животных во время размножения и вывода потомства.

В Украине стартует «сезон тишины» – за шум, дроны и даже собак без поводка могут наказать

Как сообщают " Комментарии ", об этом пишет "Судебно-юридическая газета".

За это время в лесах, парках и вблизи водоемов запрещено создавать шум. В частности, нельзя производить взрывные работы, запускать фейерверки и салюты, организовывать громкие концерты и фестивали.

Также действуют ограничения на использование техники – запрещено пользоваться маломоторными моторными судами, квадроциклами, дронами, а также проводить ралли. Кроме того, под запрет попадают санитарные рубки леса и строительные работы.

Гражданам запрещено трогать диких животных, их детенышей и гнезда, а также оставлять собак без поводка в лесополосах.

За нарушение требований "сезона тишины" предусмотрена административная ответственность в соответствии со статьей 39 Закона Украины "О животном мире". Штрафы для граждан составляют от 510 до 850 гривен, для должностных лиц – от 850 до 1190 гривен.

Ограничения вводятся из-за того, что весной у животных и птиц возникает потомство, и хоть какой шум либо вмешательство человека может привести к тому, что взрослые особи покинут малышей либо будут разрушены гнезда.

Кроме того, обычно с 1 апреля также вводятся ограничения на отлов раков, действующих до 30 июня.

