“Палають поля і гинуть тварини”: українців попередили про небезпеку весняного випалювання трав

З приходом весни в Україні знову починає загострюватися небезпечна проблема — масове випалювання сухої трави. Попри численні застереження рятувальників та екологів, деякі люди й досі навмисно підпалюють суху рослинність на полях, луках і пустирях.

Весняні підпали трави повертаються: екологи б’ють на сполох

Про небезпеку такої практики попереджає Група громадської організації “Всеукраїнського об'єднання Мисливці, Риболови та Біозахисники”.

Фахівці наголошують, що суха рослинність займається миттєво, і навіть невеликий порив вітру може перетворити локальне займання на масштабну пожежу.

У таких випадках полум’я швидко поширюється і може перекинутися на ліси, господарські будівлі або навіть житлові будинки.

За словами рятувальників, значна частина пожеж у природних екосистемах виникає саме через навмисні підпали сухої трави.

Гинуть тварини і знищуються їхні домівки

Однією з найболючіших проблем таких пожеж є масова загибель диких тварин.

У вогні гинуть їжаки, зайці, польові миші та інші дрібні ссавці, які не встигають втекти від полум’я.

Також знищуються гнізда птахів, що гніздяться на землі — зокрема жайворонків, фазанів та інших польових птахів.

Окрім цього, у вогні гинуть земноводні, плазуни та величезна кількість комах, серед яких є і запилювачі, від яких залежить існування багатьох рослинних видів.

Екологи наголошують, що випалювання трави руйнує цілі екосистеми, які формувалися роками.

Чому вогонь шкодить ґрунту

Ще один небезпечний наслідок таких пожеж — деградація ґрунтів.

Висока температура під час горіння знищує гумусовий шар та корисні мікроорганізми, які відповідають за родючість землі.

Через це ґрунт стає виснаженим і набагато вразливішим до ерозії.

Екологи наголошують, що поширений міф про те, що вогонь нібито “очищує” землю і робить її родючішою, не відповідає дійсності.

Насправді наслідки випалювання можуть зберігатися роками.

Небезпека для людей

Весняні підпали становлять загрозу не лише для природи, а й для людей.

Дим від таких пожеж містить токсичні речовини, які особливо небезпечні для дітей, літніх людей та тих, хто має захворювання дихальної системи.

Крім того, вогонь може перекривати дороги, створювати небезпеку для транспорту та навіть блокувати шляхи евакуації.

Кожен виклик пожежників на такі загоряння — це також витрати ресурсів і часу, які могли б бути потрібні для ліквідації інших надзвичайних ситуацій.

Яке покарання передбачене

В Україні випалювання сухої рослинності заборонене законом.

За такі дії передбачені значні штрафи.

А у випадках, коли пожежа становить загрозу життю людей або призводить до великих збитків, винним може загрожувати навіть кримінальна відповідальність і позбавлення волі.

У громадській організації закликають українців не бути байдужими.

Якщо ви помітили підпал або пожежу, необхідно негайно повідомити рятувальників за номером 101 або 112.

Екологи нагадують: весна — це час відродження природи, а випалювання трави знищує її буквально за кілька хвилин.

