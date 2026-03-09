"Горят поля и гибнут животные": украинцев предупредили об опасности весеннего обжига трав

С приходом весны в Украине снова начинает обостряться опасная проблема — массовый обжиг сухой травы . Несмотря на многочисленные оговорки спасателей и экологов, некоторые люди до сих пор намеренно поджигают сухую растительность на полях, лугах и пустырях.

Весенние поджоги травы возвращаются: экологи бьют тревогу

Об опасности такой практики предупреждает Группа общественной организации Всеукраинского объединения Охотники, Рыболовы и Биозащитники.

Специалисты отмечают, что сухая растительность занимается мгновенно , а также небольшой порыв ветра может превратить локальное возгорание в масштабный пожар.

В таких случаях пламя быстро распространяется и может перекинуться на леса, хозяйственные постройки или даже жилые дома .

По словам спасателей, значительная часть пожаров в природных экосистемах возникает именно из-за умышленных поджогов сухой травы .

Погибают животные и уничтожаются их дома

Одной из самых болезненных проблем таких пожаров является массовая гибель диких животных.

В огне погибают ежи, зайцы, полевые мыши и другие мелкие млекопитающие , не успевающие уйти от пламени.

Также уничтожаются гнезда гнездящихся на земле птиц — в частности жаворонков, фазанов и других полевых птиц .

Кроме того, в огне погибают земноводные, пресмыкающиеся и огромное количество насекомых , среди которых есть и опылители, от которых зависит существование многих растительных видов.

Экологи подчеркивают, что обжиг травы разрушает целые экосистемы , которые формировались годами.

Почему огонь вредит почве

Еще одно опасное последствие таких пожаров – деградация почв.

Высокая температура при горении уничтожает гумусовый слой и полезные микроорганизмы , отвечающие за плодородие земли.

Поэтому почва становится истощенной и гораздо более уязвимой к эрозии.

Экологи подчеркивают, что распространенный миф о том, что огонь якобы очищает землю и делает ее плодороднее , не соответствует действительности.

На самом деле последствия обжига могут сохраняться годами.

Опасность для людей

Весенние поджоги представляют угрозу не только природе, но и людям.

Дым от таких пожаров содержит токсичные вещества , которые особенно опасны для детей, пожилых и тех, кто имеет заболевания дыхательной системы.

Кроме того, огонь может перекрывать дороги, создавать опасность для транспорта и блокировать пути эвакуации .

Каждый вызов пожарных на такие возгорания — это также затраты ресурсов и времени, которые могли бы потребоваться для ликвидации других чрезвычайных ситуаций.

Какое наказание предусмотрено

В Украине обжиг сухой растительности запрещен законом .

За такие действия предусмотрены значительные штрафы.

А в случаях, когда пожар представляет угрозу жизни людей или приводит к большим убыткам, виновным может угрожать даже уголовная ответственность и лишение свободы .

В общественной организации призывают украинцев не быть безразличными.

Если вы заметили поджог или пожар, необходимо немедленно сообщить спасателям по номеру 101 или 112 .

Экологи напоминают: весна – это время возрождения природы , а обжиг травы уничтожает ее буквально через несколько минут.

