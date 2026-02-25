Вже сидить у гнізді: в Україні зафіксували першого лелеку — як він виживе в мороз

В Україні почали з’являтися перші у цьому році лелеки — одного з птахів уже зафіксували на Рівненщині. Про це повідомив кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник та заступник директора з наукової роботи Канівського природного заповідника Віталій Грищенко.

Попри сувору зиму і тривожний лютий: на Рівненщині помітили першого білого лелеку

“Перші білі лелеки почали з'являтися на гніздах і в Україні”, — написав науковець у Facebook.

Грищенко оприлюднив фото, яке йому 24 лютого надіслав колега Михайло Франчук. Світлина зроблена у селі Соснове Рівненської області. На фото — білий лелека, який уже сидить у гнізді.

“Найімовірніше, цей птах зимував десь неподалік, можливо, навіть на сміттєзвалищі біля Рівного. Дата символічна — 24 лютого. Незважаючи ні на що, життя перемагає чорну нежить. Перефразуємо гасло дому Старків: “Spring is Coming””, — зазначив Грищенко.

За словами науковця, в попередній зимовий сезон (2024/2025) у Рівному залишилося зимувати п’ять лелек. До весни дожили четверо. За свідченням Василя Ільчука, востаннє їх бачили разом на луках біля села Бармаки 8 березня 2025 року.

Фахівці зазначають, що 20% — цілком нормальний рівень смертності для білого лелеки в зимовий період. Водночас нинішня зима була суворішою за попередню, що могло вплинути на виживання окремих особин.

Орнітологи пояснюють, що останніми роками частина білих лелек змінює міграційну поведінку. Якщо раніше майже всі птахи відлітали до Африки, то тепер деякі зимують в Україні або неподалік, зокрема біля полігонів твердих побутових відходів, де легше знайти їжу.

Поява першого лелеки наприкінці лютого традиційно сприймається як провісник весни. І хоча морози ще можливі, сам факт повернення птаха до гнізда свідчить: природні цикли тривають, попри всі виклики.

