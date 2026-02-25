Уже сидит в гнезде: в Украине зафиксировали первый аист - как он выживет в мороз

В Украине начали появляться первые в этом году аисты — одну из птиц уже зафиксировали на Ровенщине. Об этом сообщил кандидат биологических наук, старший научный сотрудник и заместитель директора по научной работе Каневского природного заповедника Виталий Грищенко.

Несмотря на суровую зиму и тревожный февраль: в Ровенской области заметили первого белого аиста

"Первые белые аисты начали появляться на гнездах и в Украине", — написал ученый в Facebook.

Грищенко обнародовал фото, которое ему 24 февраля прислал коллега Михаил Франчук. Фотография сделана в селе Сосновое Ровенской области. На фото — белый аист, уже сидящий в гнезде.

"Скорее всего, эта птица зимовала где-то неподалеку, возможно, даже на свалке возле Ровно. Дата символическая — 24 февраля. Несмотря ни на что, жизнь побеждает черную насморк. Перефразируем лозунг дома Старков: "Spring is Coming"", — отметил Грищенко.

По словам ученого, в предыдущий зимний сезон (2024/2025) в Ровно осталось зимовать пять аистов. До весны дожили четверо. По свидетельству Василия Ильчука, последний раз их видели вместе на лугах возле села Бармаки 8 марта 2025 года.

Специалисты отмечают, что 20% вполне нормальный уровень смертности для белого аиста в зимний период. В то же время нынешняя зима была суровее предыдущей, что могло повлиять на выживание отдельных особей.

Орнитологи объясняют, что в последние годы часть белых аистов меняет миграционное поведение. Если раньше почти все птицы улетали в Африку, то теперь некоторые зимуют в Украине или неподалеку, в том числе около полигонов твердых бытовых отходов, где легче найти еду.

Появление первого аиста в конце февраля традиционно воспринимается как предвестник весны. И хотя морозы еще возможны, сам факт возвращения птицы в гнездо свидетельствует: естественные циклы продолжаются, несмотря на все вызовы.

Читайте также в "Комментариях", когда наконец-то будет полное потепление.