Весна відкладається: 26 лютого Україну чекає температурна пастка — холод не здається

Сонце оманливе: після 26 лютого тепло прийде разом із небезпечними сюрпризами. Синоптик Ігор Кібальчич оприлюднив детальний прогноз погоди в Україні на період із 26 лютого до 1 березня 2026 року. За його словами, тиждень принесе поступове та стабільне підвищення температури, однак без різкого весняного прориву.

Не поспішайте ховати пуховики: після 26 лютого погода знову здивує

За даними ECMWF, середня температурна аномалія в Європі свідчить про надходження тепліших повітряних мас із заходу та південного заходу. Саме вони поступово змінюватимуть погодну картину в Україні.

З 26 лютого: різкий температурний розкол

Четвер, 26 лютого, стане переломним днем. Вночі переважно без опадів, але вдень у північних, центральних та Харківській областях знову пройде сніг і мокрий сніг із дощем.

Водночас у південних та західних регіонах температура підніметься до +6…+11 °С. Це означає початок метеорологічної весни саме там.

На півночі Лівобережжя ще можливі нічні морози до –10 °С.

27–28 лютого: оманливе тепло

27 лютого вночі дощ зі снігом пройде у більшості областей, окрім заходу. Вдень опади поступово залишать територію країни. Температура +1…+6 °С, на заході та Одещині +7…+12 °С.

28 лютого погода стабілізується. Лише на сході місцями невеликий мокрий сніг. Вдень 0…+6 °С, а в західних та Одеській областях до +13 °С.

Проте ожеледиця ще триматиметься, особливо вранці та ввечері.

1 березня: старт весни, але не для всіх

У неділю, 1 березня, вночі на півночі, а вдень на сході очікується мокрий сніг із дощем. В інших регіонах — сухо та малохмарно.

Температура вдень +3…+8 °С, на крайньому півдні та Закарпатті до +11 °С.

Отже, кінець лютого принесе довгоочікуване потепління, але нічні мінуси й слизькі дороги ще не відступлять повністю. Україну чекає перехідний період із погодними гойдалками — від снігу до майже весняного тепла.

