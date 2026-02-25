Весна откладывается: 26 февраля Украине ждет температурная ловушка — холод не сдается

Солнце обманчиво: после 26 февраля тепло придет вместе с опасными сюрпризами. Синоптик Игорь Кибальчич обнародовал подробный прогноз погоды в Украине на период с 26 февраля по 1 марта 2026 года. По его словам, неделя принесет постепенное и стабильное повышение температуры , но без резкого весеннего прорыва.

Не спешите прятать пуховики: после 26 февраля погода снова удивит

По данным ECMWF, средняя температурная аномалия в Европе свидетельствует о поступлении более теплых воздушных масс с запада и юго-запада. Именно они будут постепенно менять погодную картину в Украине.

С 26 февраля: резкий температурный раскол

Четверг, 26 февраля, станет переломным днем. Ночью без осадков, но днем в северных, центральных и Харьковской областях снова пройдет снег и мокрый снег с дождем.

В то же время в южных и западных регионах температура поднимется до 6…11 °С. Это означает начало метеорологической весны именно там.

На севере Левобережья еще возможны ночные морозы до –10 °С.

27-28 февраля: обманчивое тепло

27 февраля ночью дождь со снегом пройдет в большинстве областей, кроме заката. Днем осадки постепенно покинут территорию страны. Температура 1…6 °С, на западе и Одесской области 7…12 °С.

28 февраля погода стабилизируется. Лишь на востоке местами небольшой мокрый снег. Днем 0…6°С, а в западных и Одесской областях до 13°С.

Однако гололедица еще будет держаться, особенно утром и вечером.

1 марта: старт весны, но не для всех

В воскресенье, 1 марта, ночью на севере, днем на востоке ожидается мокрый снег с дождем. В других регионах сухо и малооблачно.

Температура днем 3...8°С, на крайнем юге и Закарпатье до 11°С.

Итак, конец февраля принесет долгожданное потепление, но ночные минусы и скользкие дороги еще не отступят полностью . Украину ждет переходный период с погодными качелями — от снега до весеннего тепла.

