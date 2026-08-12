Все різко погіршиться уже у 2027 році: Україна на порозі нової катастрофи

Європа дедалі гостріше стикається з проблемою вододефіциту: річки міліють, окремі малі водойми пересихають, а тривалі періоди спеки та відсутність достатніх опадів посилюють ситуацію. Ситуація погіршується і в Україні. Портал “Коментарі” запитав у штучного інтелекту про найгірший сценарій для України через нестачу води у 2026-2027 роках.

Україна. Фото портал "Коментарі"

Чат-бот ChatGPT вважає, що для України найбільша проблема — не раптове пересихання великих річок, а поступова нестача води. Якщо восени та взимку буде мало опадів, навесні 2027 року річки та водойми можуть не отримати достатнього поповнення. Найперше це відчує сільське господарство. Фермерам доведеться більше використовувати зрошення, а врожай сильніше залежатиме від погоди.

Проблеми можуть виникнути і з водопостачанням міст та підприємств, особливо в центральних і південних областях. Маловоддя також створить додаткове навантаження на енергетику.

Найгірше буде, якщо нестача води збігатиметься з сильною спекою влітку 2027 року. У такому разі можна очікувати гірших урожаїв, обмежень на використання води та подорожчання частини продуктів.

Чат-бот Gemini бачить одразу кілька напрямів, де Україна може відчути наслідки посухи. Це електроенергія, сільське господарство, питна вода та річкові перевезення.

Через низький рівень води гідроелектростанції можуть виробляти менше електроенергії. Дефіцит води також стане проблемою для аграріїв, особливо на півдні та в центрі країни, де без поливу вирощувати окремі культури складніше.

Є ризик і для населених пунктів, які залежать від річок. Якщо води стане мало, можуть виникнути перебої з водопостачанням, а її якість може погіршитися. Окремо Gemini попереджає про Дунай: його подальше обміління здатне ускладнити судноплавство та український експорт.

Чат-бот Copilot також ставить на перше місце сільське господарство. Якщо води для поливу буде недостатньо, врожаї на півдні та в центральних областях можуть зменшитися. А це вже позначиться на економіці: Україна може менше експортувати, втрачати частину валютної виручки, а деякі продукти можуть подорожчати.

Крім того, чат-бот називає ризики для гідроенергетики, ґрунтів і природи. Сухіші умови можуть збільшити кількість лісових пожеж. Якщо проблема затягнеться на роки, люди з найбільш посушливих районів можуть почати переїжджати в пошуках кращих умов для життя.

Попри різні формулювання, усі чат-боти сходяться в одному: тривала посуха може стати для України серйозною проблемою у 2026-2027 роках. Вони вказують на ризики для сільського господарства, водопостачання та енергетики. Також чат-боти очікують економічних наслідків.

Відмінність на акцентах — Gemini більше говорить про енергетику та річкові перевезення, Copilot — про економіку, природу та можливу міграцію, а ChatGPT — про те, що нестача води може накопичуватися поступово. Тобто головна небезпека — не один посушливий сезон, а ситуація, коли кілька сухих років поспіль не дають річкам і підземним водам нормально відновитися.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, якою буде погода взимку за версією ШІ.



