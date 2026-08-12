Все резко ухудшится уже в 2027 году: Украина на пороге новой катастрофы

Европа все острее сталкивается с проблемой вододефицита: реки мелеют, отдельные малые водоемы пересыхают, а длительные периоды жары и отсутствие достаточных осадков усугубляют ситуацию. Ситуация ухудшается и в Украине. Портал "Комментарии" спросил у искусственного интеллекта о худшем сценарии для Украины из-за нехватки воды в 2026-2027 годах.

Украина. Фото портал "Комментарии"

Чат-бот ChatGPT считает, что для Украины самая большая проблема – не внезапное пересыхание крупных рек, а постепенная нехватка воды. Если осенью и зимой будет мало осадков, весной 2027 года реки и водоемы могут не получить достаточное пополнение. В первую очередь это почувствует сельское хозяйство. Фермерам придется больше использовать орошение, а урожай будет сильнее зависеть от погоды.

Проблемы могут возникнуть и с водоснабжением городов и предприятий, особенно в центральных и южных областях. Маловодие также создаст дополнительную нагрузку на энергетику.

Хуже всего будет, если нехватка воды будет совпадать с сильной жарой летом 2027 года. В этом случае можно ожидать худших урожаев, ограничений на использование воды и удорожания части продуктов.

Чат-бот Gemini видит сразу несколько направлений, где Украина может ощутить последствия засухи. Это электроэнергия, сельское хозяйство, питьевая вода и речные перевозки.

Из-за низкого уровня воды гидроэлектростанции могут производить меньше электроэнергии. Дефицит воды станет проблемой для аграриев, особенно на юге и в центре страны, где без полива выращивать отдельные культуры сложнее.

Есть риск и для населенных пунктов, зависящих от рек. Если воды станет мало, могут возникнуть перебои с водоснабжением, а ее качество может ухудшиться. Отдельно Gemini предупреждает о Дунае: его дальнейшее обмеление способно усложнить судоходство и украинский экспорт.

Чат-бот Copilot также ставит во главу угла сельское хозяйство. Если воды для полива недостаточно, урожаи на юге и в центральных областях могут уменьшиться. А это отразится на экономике: Украина может меньше экспортировать, терять часть валютной выручки, а некоторые продукты могут подорожать.

Кроме того, чат-бот называет риски для гидроэнергетики, почвы и природы. Более сухие условия могут увеличить количество лесных пожаров. Если проблема затянется на годы, люди из самых засушливых районов могут начать переезжать в поисках лучших условий жизни.

Несмотря на разные формулировки, все чат-боты сходятся в одном: длительная засуха может стать для Украины серьезной проблемой в 2026-2027 годах. Они указывают на риски сельского хозяйства, водоснабжения и энергетики. Также чат-боты ожидают экономических последствий.

Отличие на акцентах – Gemini больше говорит об энергетике и речных перевозках, Copilot – об экономике, природе и возможной миграции, а ChatGPT – о том, что недостаток воды может накапливаться постепенно. То есть главная опасность – не один засушливый сезон, а ситуация, когда несколько сухих лет подряд не дают рекам и подземным водам нормально восстановиться.

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