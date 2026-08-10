Українці здригнуться від цього прогнозу: якою буде погода взимку

Українців закликають готуватися до важкої зими — попереджають, що ситуація залежатиме як від ворожих обстрілів, так і від погоди. Портал “Коментарі” запитав у штучного інтелекту, якою буде погода зимою 2026-2027 років в Україні.

Погода. Фото портал "Коментарі"

Чат-бот Copilot очікує, що грудень 2026 року розпочнеться переважно м’якою погодою. Українцям прогнозують відлиги, дощі та нестійкий сніг. Натомість у січні та лютому ситуація може різко змінитися. Модель ШІ допускає вторгнення холодного повітря, сильні морози та хуртовини.

Одним із ключових факторів називає потужний El Niño — саме він може посилити нестабільність погоди та спричинити різкі температурні перепади.

Чат-бот Gemini також не очікує тривалих морозів протягом усього сезону. За його прогнозом, загальний температурний фон буде відносно м’яким, але з різкими спалахами холоду.

Грудень, за оцінкою моделі, може бути сирим: дощі, мокрий сніг, тумани та плюсові температури. А ось січень і лютий стануть найбільш нестабільними місяцями.

Gemini наводить конкретніший сценарій: температура може за кілька днів змінюватися від +5 °C із дощем до -12…-15 °C зі снігопадами. При цьому тривалих морозів на рівні -20 °C протягом кількох тижнів модель не очікує.

Ще один ризик — ожеледь, налипання мокрого снігу та сильний вітер. Стійкий сніговий покрив, за цим прогнозом, найімовірніше, збережеться переважно в Карпатах.

Чат-бот ChatGPT також вважає найбільш реалістичним сценарієм нестабільну зиму з помірним температурним фоном. Модель ШІ не прогнозує ані тривалих сильних морозів, ані тримісячної відлиги. Очікується чергування потеплінь, дощів і мокрого снігу з короткими періодами справжнього холоду. При цьому чат-бот окремо наголошує: сильний El Niño сам по собі не означає автоматично ні теплої, ні холодної зими в Україні.

На погоду впливатимуть також атмосферна циркуляція, полярний вихор та інші процеси. Тому остаточні висновки щодо зими робити поки зарано.

Усі чат-боти зійшлися на думці, що зима 2026-2027 років може бути контрастною. Жодна модель не бачить сценарію з багатотижневими морозами протягом усього сезону. Найбільше похолодання та погодні перепади очікуються у січні-лютому. Copilot допускає сильні морози та хуртовини, тоді як Gemini робить акцент на коротких холодних хвилях і температурах до -12…-15 °C. ChatGPT найбільш обережний: він підкреслює невизначеність довгострокового прогнозу та не береться називати майбутню зиму аномально холодною.

У висновку — прогнозують наступний сценарій: не рекордний холод, а погодні “гойдалки”.

Зазначимо, що El Niño — це природне кліматичне явище, коли поверхня води в центральній та східній частині тропічного Тихого океану аномально нагрівається. Це порушує баланс між океаном і атмосферою та впливає на погоду по всьому світу — від повеней у Південній Америці до посух в Азії та Африці.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що в Раді вбачають необхідним розповісти українцями перед зимою.



