Украинцы содрогнутся от этого прогноза: какой будет погода зимой

Украинцев призывают готовиться к тяжелой зиме – предупреждают, что ситуация будет зависеть как от вражеских обстрелов, так и от погоды. Портал "Комментарии" спросил у искусственного интеллекта, какой будет погода зимой 2026-2027 годов в Украине.

Погода. Фото портал "Комментарии"

Чат-бот Copilot ожидает, что декабрь 2026 начнется преимущественно мягкой погодой. Украинцам прогнозируют оттепели, дожди и неустойчивый снег. В январе и феврале ситуация может резко измениться. Модель ИИ допускает вторжение холодного воздуха, сильные морозы и метели.

Одним из ключевых факторов называет мощный El Niño – именно он может усугубить нестабильность погоды и вызвать резкие температурные перепады.

Чат-бот Gemini также не ожидает длительных морозов в течение всего сезона. По его прогнозу, общий температурный фон будет относительно мягким, но с резкими вспышками холода.

Декабрь, по оценке модели, может быть сырым: дожди, мокрый снег, туман и плюсовые температуры. А вот январь и февраль станут самыми нестабильными месяцами.

Gemini приводит более конкретный сценарий: температура может за несколько дней изменяться от +5 °C с дождем до -12…-15 °C со снегопадами. При этом продолжительные морозы на уровне -20 °C в течение нескольких недель модель не ожидает.

Еще один риск — гололедица, налипание мокрого снега и сильный ветер. Устойчивый снежный покров, по этому прогнозу, скорее всего, сохранится преимущественно в Карпатах.

Чат-бот ChatGPT также считает наиболее реалистичным сценарием нестабильную зиму с умеренным температурным фоном. Модель ИИ не прогнозирует ни длительных сильных морозов, ни трехмесячной оттепели. Ожидается чередование потеплений, дождей и мокрого снега с короткими периодами настоящего холода. При этом чат-бот особо подчеркивает: сильный El Niño сам по себе не означает автоматически ни теплой, ни холодной зимы в Украине.

На погоду будут влиять атмосферная циркуляция, полярный вихрь и другие процессы. Поэтому окончательные выводы по зиме делать пока рано.

Все чат-боты сошлись во мнении, что зима 2026-2027 годов может быть контрастной. Ни одна модель не видит сценария с многонедельными морозами в течение всего сезона. Наибольшее похолодание и погодные перепады ожидаются в январе-феврале. Copilot допускает сильные морозы и метели, тогда как Gemini делает акцент на коротких холодных волнах и температурах до -12…-15 °C. ChatGPT наиболее осторожен: он подчеркивает неопределенность долгосрочного прогноза и не берется называть будущую зиму аномально холодной.

В заключении прогнозируют следующий сценарий: не рекордный холод, а погодные "качели".

Отметим, что El Niño – это природное климатическое явление, когда поверхность воды в центральной и восточной части тропического Тихого океана аномально нагревается. Это нарушает баланс между океаном и атмосферой и влияет на погоду во всем мире – от наводнений в Южной Америке до засух в Азии и Африке.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Раде видят необходимым рассказать украинцами перед зимой.



