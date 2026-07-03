Вихідні стануть справжнім випробуванням: озвучено тривожний прогноз активності Сонця

Фахівці Центру прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США (NOAA) оприлюднили прогноз сонячної та геомагнітної активності на вихідні, 4–5 липня 2026 року.

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Рівень геомагнітних бур оцінюють за К-індексом, який варіюється від 2 до 9 балів. Чим вищим є цей показник, тим потужнішими вважаються геомагнітні збурення та їхній можливий вплив на роботу техніки, систем зв'язку і самопочуття метеочутливих людей.

За попередніми розрахунками, у суботу, 4 липня, прогнозується суттєве посилення сонячної активності. Очікується магнітна буря силою 5–6 балів за К-індексом, що відповідає високому, або червоному, рівню геомагнітної активності. Під час таких явищ деякі люди можуть відчувати головний біль, втому, перепади артеріального тиску, дратівливість або порушення сну.

У зв'язку з цим спеціалісти радять уникати надмірних фізичних навантажень, приділяти більше часу відпочинку, підтримувати достатній рівень гідратації організму та, за можливості, зменшити рівень стресу.

У неділю, 5 липня, геомагнітна ситуація має дещо стабілізуватися. Сонячна активність піде на спад, однак магнітне поле Землі залишатиметься збуреним. Через це метеозалежні люди можуть і надалі відчувати окремі прояви впливу космічної погоди, хоча їхня інтенсивність очікується меншою, ніж напередодні.

Експерти також нагадують, що прогнози геомагнітної активності є попередніми та можуть коригуватися. Дані оновлюються кожні три години, тому найбільш точними вважаються прогнози, складені за добу до очікуваної події, тоді як довгострокові оцінки мають орієнтовний характер.

Портал "Коментарі" вже писав, що наприкінці червня на Сонці стався потужний спалах, який може спричинити відчутне погіршення геомагнітної обстановки на Землі. За даними астрофізиків, 30 червня близько 23:50 за київським часом було зафіксовано спалах класу X1.11 в активній області AR4479. Через розташування цієї групи сонячних плям потік корональної маси був спрямований практично безпосередньо в бік нашої планети.