Выходные станут настоящим испытанием: озвучен тревожный прогноз активности Солнца

Специалисты Центра прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA) обнародовали прогноз солнечной и геомагнитной активности на выходные 4–5 июля 2026 года.

Фото: из открытых источников

Уровень геомагнитных бурь оценивают по К-индексу, который варьируется от 2 до 9 баллов. Чем выше этот показатель, тем более мощными считаются геомагнитные возмущения и их возможное влияние на работу техники, систем связи и самочувствия метеочувствительных людей.

По предварительным расчетам в субботу, 4 июля, прогнозируется существенное усиление солнечной активности. Ожидается магнитная буря силой 5–6 баллов по К-индексу, что соответствует высокому или красному уровню геомагнитной активности. Во время таких явлений некоторые люди могут испытывать головную боль, усталость, перепады АД, раздражительность или нарушение сна.

В этой связи специалисты советуют избегать чрезмерных физических нагрузок, уделять больше времени отдыху, поддерживать достаточный уровень гидратации организма и, по возможности, снизить уровень стресса.

В воскресенье, 5 июля, геомагнитная ситуация должна несколько стабилизироваться. Солнечная активность пойдет на убыль, однако магнитное поле Земли будет оставаться возмущенным. Поэтому метеозависимые люди могут и дальше испытывать отдельные проявления влияния космической погоды, хотя их интенсивность ожидается меньше, чем накануне.

Эксперты также напоминают, что прогнозы геомагнитной активности предварительные и могут корректироваться. Данные обновляются каждые три часа, поэтому наиболее точными считаются прогнозы, составленные за сутки до ожидаемого события, в то время как долгосрочные оценки носят ориентировочный характер.

Портал "Комментарии" уже писал , что в конце июня на Солнце произошла мощная вспышка, которая может повлечь за собой ощутимое ухудшение геомагнитной обстановки на Земле. По данным астрофизиков, 30 июня около 23:50 по киевскому времени была зафиксирована вспышка класса X1.11 в активной области AR4479. Из-за расположения этой группы солнечных пятен поток корональной массы был направлен практически непосредственно в сторону нашей планеты.