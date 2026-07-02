Мегапотужна буря червоного рівня накрила Землю: озвучено страшне застереження про наслідки

Наприкінці червня на Сонці стався потужний спалах, який може спричинити відчутне погіршення геомагнітної обстановки на Землі. За даними астрофізиків, 30 червня близько 23:50 за київським часом було зафіксовано спалах класу X1.11 в активній області AR4479. Через розташування цієї групи сонячних плям потік корональної маси був спрямований практично безпосередньо в бік нашої планети.

Фото: з відкритих джерел

Як повідомляє SpaceWeather, вибух супроводжувався інтенсивним викидом плазми, швидкість якого сягала майже 1500 кілометрів за секунду. Також науковці зареєстрували потужний радіосплеск із високими показниками сонячного потоку, що свідчить про значну енергію цього явища. Через характеристики викиду фахівці називають його одним із найпомітніших за останній час.

За прогнозом Британської геологічної служби, вже 2 липня геомагнітна активність почне зростати, а пік бурі очікується ввечері 2 липня та протягом 3 липня. Попередньо прогнозується буря рівня G2 із К-індексом 5, що відповідає червоному рівню геомагнітної активності. Водночас моделі NASA та NOAA допускають коливання від рівня G1 до G2, хоча окремі експерти не виключають і сильніших збурень, якщо потік плазми не втратить швидкості та щільності під час руху до Землі. Очікується, що 4–5 липня ситуація поступово нормалізується.

Перші наслідки сонячного спалаху проявилися вже через кілька хвилин після вибуху. Радіаційне випромінювання досягло верхніх шарів атмосфери приблизно за вісім хвилин, що спричинило короткочасні перебої короткохвильового радіозв'язку над окремими районами Північної Америки та Тихого океану.

Нагадаємо, портал "Коментарі" вже писав, що із 30 червня на Землі триває новий період підвищеної геомагнітної активності. За даними Британської геологічної служби, магнітна буря найближчими днями не лише збережеться, а й місцями посилюватиметься до рівня G2, що відповідає помірним геомагнітним збуренням.