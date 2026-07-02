Мегамощная буря красного уровня накрыла Землю: озвучено страшное предупреждение о последствиях

В конце июня на Солнце произошла мощная вспышка, которая может повлечь за собой ощутимое ухудшение геомагнитной обстановки на Земле. По данным астрофизиков, 30 июня около 23:50 по киевскому времени была зафиксирована вспышка класса X1.11 в активной области AR4479. Из-за расположения этой группы солнечных пятен поток корональной массы был направлен практически непосредственно в сторону нашей планеты.

Фото: из открытых источников

Как сообщает SpaceWeather, взрыв сопровождался интенсивным выбросом плазмы, скорость которого достигала почти 1500 километров в секунду. Также ученые зарегистрировали мощный радиосплеск с высокими показателями солнечного потока, что свидетельствует о значительной энергии этого явления. Из-за характеристик выброса специалисты называют его одним из самых заметных за последнее время.

По прогнозу Британской геологической службы, уже 2 июля геомагнитная активность начнет расти, а пик бури ожидается вечером 2 июля и 3 июля. Предварительно прогнозируется буря уровня G2 с К-индексом 5, что соответствует красному уровню геомагнитной активности. В то же время, модели NASA и NOAA допускают колебания от уровня G1 до G2, хотя отдельные эксперты не исключают и более сильных возмущений, если поток плазмы не потеряет скорость и плотность во время движения к Земле. Ожидается, что 4-5 июля ситуация постепенно нормализуется.

Первые последствия солнечной вспышки проявились уже через несколько минут после взрыва. Радиационное излучение достигло верхних слоев атмосферы примерно за восемь минут, что повлекло за собой кратковременные перебои коротковолновой радиосвязи над отдельными районами Северной Америки и Тихого океана.

Напомним, портал "Комментарии" уже писал , что с 30 июня на Земле продолжается новый период повышенной геомагнитной активности. По данным Британской геологической службы, магнитная буря в ближайшие дни не только сохранится, но и местами будет усиливаться до уровня G2, что соответствует умеренным геомагнитным возмущениям.