Вихідні стали пекельним ударом для Сонця: озвучено термінове попередженням про загрозу мегашторму

Попри нещодавній спалах на Сонці, суттєвого впливу на геомагнітну обстановку Землі найближчими днями не прогнозується. За даними моніторингу космічної погоди, у неділю, 22 червня, рівень сонячної активності залишатиметься низьким, а показники геомагнітного поля не досягнуть значень, характерних для магнітних бур.

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Фахівці зазначають, що індекс геомагнітної активності Kp протягом доби перебуватиме в межах 2–3 балів. Для порівняння, магнітна буря офіційно фіксується лише тоді, коли цей показник сягає щонайменше 5 балів. Таким чином, жодних значних геомагнітних збурень 22 червня не очікується.

Прогнози також свідчать про стабільну ситуацію на початку нового тижня. За попередніми розрахунками, 23 та 24 червня геомагнітне поле Землі залишатиметься спокійним. Це означає, що ризик впливу космічної погоди на роботу супутників, систем зв'язку чи самопочуття метеочутливих людей буде мінімальним.

Тим часом науковці повідомили про важливе досягнення у вивченні сонячної активності. Дослідникам уперше вдалося зафіксувати характерні ознаки потужного сонячного спалаху ще до його початку. Аналіз даних, отриманих під час спостереження за спалахом класу X9 у жовтні 2024 року, показав, що певні зміни в атмосфері Сонця можуть слугувати своєрідними передвісниками майбутніх вибухових процесів.

Зокрема, приблизно за три години до виникнення спалаху вчені зафіксували зростання яскравості сонячної плазми, збільшення швидкості її руху та підвищення рівня турбулентності. А вже за 15–20 хвилин до події нестабільність у сонячній атмосфері різко посилилася. На думку дослідників, такі сигнали можуть свідчити про накопичення та подальше вивільнення великої кількості магнітної енергії.

Раніше портал "Коментарі" писав, що фахівці з моніторингу космічної погоди оприлюднили оновлений прогноз сонячної та геомагнітної активності на вихідні, 20–21 червня 2026 року. За попередніми оцінками, найближчими днями суттєвих збурень магнітного поля Землі не передбачається, а загальна ситуація залишатиметься відносно стабільною.