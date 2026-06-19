Магнітні бурі на вихідні: озвучено шокуючий прогноз різкого мегашторму

Фахівці з моніторингу космічної погоди оприлюднили оновлений прогноз сонячної та геомагнітної активності на вихідні, 20–21 червня 2026 року. За попередніми оцінками, найближчими днями суттєвих збурень магнітного поля Землі не передбачається, а загальна ситуація залишатиметься відносно стабільною.

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Для оцінки сили геомагнітних явищ науковці використовують так званий К-індекс. Ця шкала має значення від 0 до 9 і показує інтенсивність змін у магнітосфері нашої планети. Чим вищий показник, тим потужнішими є магнітні бурі та більша ймовірність їхнього впливу на системи зв’язку, навігаційне обладнання, електромережі та самопочуття людей.

Згідно з прогнозом, у суботу та неділю очікується помірний рівень сонячної активності. Максимальні значення К-індексу можуть сягати 3–4 балів, що відповідає зеленому та жовтому рівням геомагнітної небезпеки. Такі показники не належать до категорії сильних магнітних бур і вважаються слабкими або помірними коливаннями магнітного поля.

У більшості людей подібні зміни не викликають помітних реакцій організму. Водночас особи, які чутливо реагують на коливання геомагнітного фону, можуть відчути незначне погіршення самопочуття. Серед можливих симптомів — швидка втомлюваність, сонливість, головний біль, дратівливість або труднощі з концентрацією уваги. Проте серйозних наслідків для здоров’я за такого рівня активності зазвичай не спостерігається.

Експерти зазначають, що вихідні минуть без потужних спалахів на Сонці та значних геомагнітних збурень. Магнітосфера Землі залишатиметься переважно спокійною, а ризик виникнення сильних бур наразі оцінюється як низький.

Раніше портал "Коментарі" писав, що експерти з моніторингу космічної погоди оприлюднили прогноз сонячної та геомагнітної активності на період з 18 по 20 червня 2026 року. Згідно з актуальними розрахунками, найближчі дні мають пройти без значних збурень магнітного поля Землі, а рівень сонячної активності залишатиметься низьким.