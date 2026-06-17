Чим здивують магнітні дні найближчими днями: озвучено вражаючий прогноз поведінки Сонця

Експерти з моніторингу космічної погоди оприлюднили прогноз сонячної та геомагнітної активності на період з 18 по 20 червня 2026 року. Згідно з актуальними розрахунками, найближчі дні мають пройти без значних збурень магнітного поля Землі, а рівень сонячної активності залишатиметься низьким.

Фото: з відкритих джерел

Для оцінки сили геомагнітних коливань науковці використовують К-індекс — міжнародний показник, який відображає рівень збурення магнітосфери планети. Його значення варіюються від 0 до 9 балів. Низькі показники свідчать про спокійну геомагнітну обстановку, тоді як високі можуть сигналізувати про потужні магнітні бурі, здатні впливати на роботу супутників, систем зв'язку та самопочуття метеочутливих людей.

За попередніми даними, упродовж 18–20 червня очікуються лише слабкі геомагнітні коливання. Рівень К-індексу перебуватиме в межах 2–3 балів, що відповідає зеленій зоні та вважається нормальним фоном космічної погоди. Подібні зміни практично не впливають на повсякденне життя і не створюють ризиків для технічних систем.

Водночас зазначається, що протягом зазначеного періоду не прогнозується виникнення магнітних бур середньої або сильної інтенсивності. Геомагнітне поле Землі залишатиметься відносно стабільним, а суттєвих спалахів на Сонці, які могли б спровокувати потужні збурення, наразі не очікується.

Портал "Коментарі" вже писав, що найближчим часом суттєвих геомагнітних збурень на Землі не прогнозується. Фахівці зазначають, що космічна погода залишається стабільною, а рівень сонячної активності наразі не становить загрози для магнітного поля нашої планети. Відтак сильних магнітних бур, які можуть впливати на самопочуття людей або роботу технічних систем, цього дня не очікується.