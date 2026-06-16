Сонце не може оговтатися від страшних спалахів: озвучено несподіваний прогноз магнітних бур

У понеділок, 16 червня, суттєвих геомагнітних збурень на Землі не прогнозується. Фахівці зазначають, що космічна погода залишається стабільною, а рівень сонячної активності наразі не становить загрози для магнітного поля нашої планети. Відтак сильних магнітних бур, які можуть впливати на самопочуття людей або роботу технічних систем, цього дня не очікується.

Фото: з відкритих джерел

За даними спостережень за останню добу, на поверхні Сонця було зареєстровано п’ять спалахів різної інтенсивності. Зокрема, вчені зафіксували два спалахи класу B та три спалахи класу C. Такі явища належать до слабких і помірних за потужністю, тому їхній вплив на навколоземний простір є мінімальним. Викиди енергії, пов’язані з цими спалахами, не здатні спричинити серйозні геомагнітні коливання.

Експерти прогнозують, що протягом дня геомагнітне поле Землі залишатиметься переважно спокійним. Водночас на Сонці зберігається невелика ймовірність виникнення спалахів середньої потужності М-класу, однак ризик їхнього впливу на Землю оцінюється як низький.

Станом на 16 червня ймовірність виникнення незначного геомагнітного шторму становить близько 15%. Імовірність сильного шторму ще нижча — лише 1%. Також фахівці оцінюють шанс появи спалаху М-класу на рівні 15%, тоді як потужні спалахи Х-класу можуть статися лише з імовірністю 1%. На сонячному диску наразі спостерігаються 22 активні плями.

Попри спокійну геомагнітну ситуацію, деякі люди можуть відчувати зміни самопочуття під час коливань космічної погоди. Найчастіше метеочутливі особи скаржаться на головний біль, втому, дратівливість або порушення сну. Для підтримання гарного самопочуття лікарі рекомендують дотримуватися режиму відпочинку, спати не менше семи-восьми годин на добу, пити достатню кількість води, більше часу проводити на свіжому повітрі та уникати надмірних стресових навантажень. Такі прості заходи допоможуть організму легше адаптуватися до можливих змін геомагнітного фону.

Портал "Коментарі" вже писав, що 13–14 червня 2026 року, на Землі очікується посилення геомагнітної активності. Відповідний прогноз оприлюднили фахівці Центру прогнозування космічної погоди США, який працює у структурі Національного управління океанічних і атмосферних досліджень (NOAA).