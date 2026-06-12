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Найближчі вихідні будуть вкрай небезпечними: озвучено попередження про страшний шторм

Протягом вихідних очікується активізація сонячної активності

12 червня 2026, 16:00
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Клименко Елена

13–14 червня 2026 року, на Землі очікується посилення геомагнітної активності. Відповідний прогноз оприлюднили фахівці Центру прогнозування космічної погоди США, який працює у структурі Національного управління океанічних і атмосферних досліджень (NOAA).

Найближчі вихідні будуть вкрай небезпечними: озвучено попередження про страшний шторм

Фото: з відкритих джерел

Для оцінки сили геомагнітних збурень науковці використовують так званий К-індекс. Його шкала варіюється від 0 до 9 балів: що вищим є показник, то потужнішими вважаються магнітні бурі та їхній можливий вплив на технічні системи й самопочуття людей. 

За попередніми розрахунками, у суботу та неділю рівень геомагнітної активності може досягти К-індексу 5. Такий показник належить до червоного рівня небезпеки та свідчить про магнітну бурю помірної сили. Причиною збурень є підвищена активність на Сонці, яка призводить до викидів заряджених частинок у космічний простір.

Під час магнітних бур деякі люди можуть відчувати погіршення самопочуття. Найчастіше на зміни геомагнітного поля реагують метеочутливі особи, люди похилого віку та ті, хто має хронічні захворювання серцево-судинної системи. Серед можливих симптомів — головний біль, втома, дратівливість, порушення сну та коливання артеріального тиску.

Щоб зменшити негативний вплив геомагнітних коливань, медики радять дотримуватися здорового режиму дня, висипатися, уникати стресів і надмірних фізичних навантажень. Також важливо підтримувати водний баланс організму та за можливості проводити більше часу на свіжому повітрі.

Портал "Коментарі" вже писав, що найближчими днями Земля може опинитися під впливом серії магнітних бур, про що свідчать останні дані Британської геологічної служби. Після незначного викиду корональної маси 6 червня активність сонця тимчасово знизилася, і сонячний вітер повернувся до звичного фонового рівня.  



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