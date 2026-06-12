В ближайшие выходные будут крайне опасны: озвучено предупреждение о страшном шторме.

13–14 июня 2026 года на Земле ожидается усиление геомагнитной активности. Соответствующий прогноз обнародовали специалисты Центра прогнозирования космической погоды США, работающего в структуре Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA).

Фото: из открытых источников

Для оценки силы геомагнитных возмущений учёные используют так называемый К-индекс. Его шкала варьируется от 0 до 9 баллов: чем выше показатель, тем мощнее считаются магнитные бури и их возможное влияние на технические системы и самочувствие людей.

По предварительным расчетам, в субботу и воскресенье уровень геомагнитной активности может достигнуть К-индекса 5. Такой показатель относится к красному уровню опасности и свидетельствует о магнитной буре умеренной силы. Причиной возмущений является повышенная активность на Солнце, которая приводит к выбросам заряженных частиц в космическое пространство.

Во время магнитных бурь некоторые люди могут ощущать ухудшение самочувствия. Чаще всего на изменения геомагнитного поля реагируют метеочувствительные лица, пожилые люди и те, кто имеет хронические заболевания сердечно-сосудистой системы. Среди возможных симптомов – головная боль, усталость, раздражительность, нарушение сна и колебания АД.

Чтобы уменьшить негативное влияние геомагнитных колебаний, медики советуют соблюдать здоровый режим дня, высыпаться, избегать стрессов и чрезмерных физических нагрузок. Также важно поддерживать водный баланс организма и по возможности проводить больше времени на открытом воздухе.

Портал "Комментарии" уже писал , что в ближайшие дни Земля может оказаться под влиянием серии магнитных бурь, о чем свидетельствуют последние данные Британской геологической службы. После незначительного выброса корональной массы 6 июня активность солнца временно снизилась и солнечный ветер вернулся к привычному фоновому уровню.