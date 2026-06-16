Солнце не может оправиться от страшных вспышек: озвучен неожиданный прогноз магнитных бурь

В понедельник, 16 июня, значительных геомагнитных возмущений на Земле не прогнозируется. Специалисты отмечают, что космическая погода остается стабильной, а уровень солнечной активности пока не представляет угрозы для магнитного поля нашей планеты. Следовательно, сильных магнитных бурь, которые могут влиять на самочувствие людей или работу технических систем, в этот день не ожидается.

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По данным наблюдений за последние сутки, на поверхности Солнца было зарегистрировано пять вспышек разной интенсивности. В частности, ученые зафиксировали две вспышки класса B и три вспышки класса C. Такие явления относятся к слабым и умеренным по мощности, поэтому их влияние на околоземное пространство является минимальным. Выбросы энергии, связанные с этими вспышками, не способны повлечь за собой серьезные геомагнитные колебания.

Эксперты прогнозируют, что в течение дня геомагнитное поле Земли будет оставаться преимущественно спокойным. В то же время, на Солнце сохраняется небольшая вероятность возникновения вспышек средней мощности М-класса, однако риск их влияния на Землю оценивается как низкий.

На 16 июня вероятность возникновения незначительного геомагнитного шторма составляет около 15%. Вероятность сильного шторма еще ниже – всего 1%. Также специалисты оценивают шанс появления вспышки М-класса на уровне 15%, тогда как мощные вспышки Х-класса могут произойти только с вероятностью 1%. На солнечном диске наблюдается 22 активных пятна.

Несмотря на спокойную геомагнитную ситуацию, некоторые люди могут ощущать изменения самочувствия во время колебаний космической погоды. Чаще метеочувствительные лица жалуются на головную боль, усталость, раздражительность или нарушение сна. Для поддержания хорошего самочувствия врачи рекомендуют соблюдать режим отдыха, спать не менее семи-восьми часов в сутки, пить достаточное количество воды, больше времени проводить на свежем воздухе и избегать чрезмерных стрессовых нагрузок. Такие простые меры помогут организму легче адаптироваться к возможным изменениям геомагнитного фона.

Портал "Комментарии" уже писал, что 13-14 июня 2026 года на Земле ожидается усиление геомагнитной активности. Соответствующий прогноз обнародовали специалисты Центра прогнозирования космической погоды США, работающего в структуре Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA).