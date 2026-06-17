Чем удивят магнитные дни в ближайшие дни: озвучен поразительный прогноз поведения Солнца

Эксперты мониторинга космической погоды обнародовали прогноз солнечной и геомагнитной активности на период с 18 по 20 июня 2026 года. Согласно актуальным расчетам, ближайшие дни должны пройти без значительных возмущений магнитного поля Земли, а уровень солнечной активности будет оставаться низким.

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Для оценки силы геомагнитных колебаний ученые используют К-индекс – международный показатель, отражающий уровень возмущения магнитосферы планеты. Его значения варьируются от 0 до 9 баллов. Низкие показатели свидетельствуют о спокойной геомагнитной обстановке, в то время как высокие могут сигнализировать о мощных магнитных бурях, способных влиять на работу спутников, систем связи и самочувствия метеочувствительных людей.

По предварительным данным, в течение 18-20 июня ожидаются лишь слабые геомагнитные колебания. Уровень К-индекса будет находиться в пределах 2–3 балла, что соответствует зеленой зоне и считается нормальным фоном космической погоды. Подобные изменения практически не влияют на повседневную жизнь и не создают риска для технических систем.

В то же время, отмечается, что в течение указанного периода не прогнозируется возникновение магнитных бурь средней или сильной интенсивности. Геомагнитное поле Земли будет оставаться относительно стабильным, а существенных вспышек на Солнце, которые могли бы спровоцировать мощные возмущения, пока не ожидается.

Портал "Комментарии" уже писал , что в ближайшее время существенных геомагнитных возмущений на Земле не прогнозируется. Специалисты отмечают, что космическая погода остается стабильной, а уровень солнечной активности пока не представляет угрозы для магнитного поля нашей планеты. Следовательно, сильных магнитных бурь, которые могут влиять на самочувствие людей или работу технических систем, в этот день не ожидается.