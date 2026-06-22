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Выходные стали адским ударом для Солнца: озвучено срочное предупреждение об угрозе мегашторма

Геомагнитное поле будет сохранять стабильность и в начале недели - 23 и 24 июня магнитных бурь не прогнозируют

22 июня 2026, 15:45
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Клименко Елена

Несмотря на недавнюю вспышку на Солнце, существенного влияния на геомагнитную обстановку Земли в ближайшие дни не прогнозируется. По данным мониторинга космической погоды, в воскресенье, 22 июня, уровень солнечной активности будет оставаться низким, а показатели геомагнитного поля не достигнут значений, характерных для магнитных бурь.

Выходные стали адским ударом для Солнца: озвучено срочное предупреждение об угрозе мегашторма

Фото: из открытых источников

Специалисты отмечают, что индекс геомагнитной активности Kp в течение суток будет находиться в пределах 2-3 балла. Для сравнения, магнитная буря официально фиксируется только тогда, когда этот показатель достигает не менее 5 баллов. Таким образом, никаких значительных геомагнитных возмущений 22 июня не ожидается.

Прогнозы также свидетельствуют о стабильной ситуации в начале новой недели. По предварительным расчетам, 23 и 24 июня геомагнитное поле Земли будет оставаться спокойным. Это означает, что риск влияния космической погоды на работу спутников, систем связи или самочувствия метеочувствительных людей будет минимальным.

Между тем, ученые сообщили о важном достижении в изучении солнечной активности. Исследователям впервые удалось зафиксировать характерные признаки мощной солнечной вспышки еще до начала. Анализ данных, полученных при наблюдении за вспышкой класса X 9 в октябре 2024 года, показал, что определенные изменения в атмосфере Солнца могут служить своеобразными предвестниками будущих взрывных процессов.

В частности, около трех часов до возникновения вспышки ученые зафиксировали рост яркости солнечной плазмы, увеличение скорости ее движения и повышение уровня турбулентности. А уже за 15–20 минут до события нестабильность в солнечной атмосфере резко усилилась. По мнению исследователей, такие сигналы могут свидетельствовать о накоплении и дальнейшем высвобождении большого количества магнитной энергии.

Ранее портал "Комментарии" писал, что специалисты по мониторингу космической погоды обнародовали обновленный прогноз солнечной и геомагнитной активности на выходные, 20-21 июня 2026 года. По предварительным оценкам, в ближайшие дни существенных возмущений магнитного поля Земли не предвидится, а общая ситуация будет оставаться относительно стабильной.



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