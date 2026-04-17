Відразу 6 балів шторму: Землю вже сьогодні охопить мегапотужна магнітна буря

17 квітня на Землі очікується початок магнітної бурі, про що повідомляє Британська геологічна служба. До цього моменту геомагнітне поле залишалося стабільним, а сонячний вітер мав фонові показники без значних коливань.

Фото: з відкритих джерел

Проте ситуація змінюється через надходження високошвидкісного потоку плазми з корональної діри на Сонці. Саме цей потік різко підсилить швидкість сонячного вітру, що й стане причиною збурення магнітосфери Землі. За прогнозами вчених, це призведе до виникнення магнітної бурі рівня G2, яка класифікується як помірна.

Фахівці зазначають, що через значні розміри корональної діри її вплив не буде короткочасним. Очікується, що геомагнітні збурення можуть зберігатися щонайменше до 18 квітня, а точний час стабілізації наразі спрогнозувати складно.

Подібні явища рівня G2 зазвичай не є критичними, однак можуть помітно впливати як на технологічні системи, так і на самопочуття людей. У такі періоди можливі перебої в роботі GPS-навігації, радіозв’язку та навіть окремих супутникових систем. У північних регіонах Землі при цьому часто спостерігаються яскраві полярні сяйва.

Окрім технічних наслідків, деякі люди можуть відчувати фізичний дискомфорт. Серед найпоширеніших скарг — головний біль, підвищена втомлюваність, коливання артеріального тиску та проблеми зі сном. Найбільш чутливими до таких змін вважаються люди похилого віку та ті, хто має серцево-судинні захворювання.

Щоб зменшити можливий вплив магнітної бурі, лікарі радять дотримуватися простих правил: більше відпочивати, уникати емоційного перенапруження, підтримувати достатній рівень гідратації, обмежити кофеїн та знизити інтенсивність фізичних навантажень. Такі заходи допоможуть легше пережити період геомагнітної нестабільності та зберегти самопочуття.

Раніше "Коментарі" вже писали, що станом на 16 квітня геомагнітна ситуація на Землі залишається стабільною — жодних магнітних бур не прогнозується. Активність Сонця наразі не перевищує звичайні фонові показники, тож день має пройти без впливу на самопочуття людей чи роботу технічних систем. Водночас науковці попереджають: цей спокій буде нетривалим.