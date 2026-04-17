Сразу 6 баллов шторма: Землю уже сегодня охватит мегамощная магнитная буря

17 апреля на Земле ожидается начало магнитной бури, о чем сообщает Британская геологическая служба. До этого момента геомагнитное поле оставалось стабильным, а солнечный ветер имел фоновые показатели без значительных колебаний.

Однако ситуация изменяется из-за поступления высокоскоростного потока плазмы из корональной дыры на Солнце. Именно этот поток резко усилит скорость солнечного ветра, что и послужит причиной возмущения магнитосферы Земли. По прогнозам ученых, это приведет к возникновению магнитной бури уровня G2, которая классифицируется как умеренная.

Специалисты отмечают, что из-за значительных размеров корональной дыры ее влияние не будет кратковременным. Ожидается, что геомагнитные возмущения могут сохраняться, по меньшей мере, до 18 апреля, а точное время стабилизации пока спрогнозировать сложно.

Подобные явления уровня G2 обычно не критические, однако могут заметно влиять как на технологические системы, так и на самочувствие людей. В такие периоды возможны перебои в работе GPS-навигации, радиосвязи и даже отдельных спутниковых систем. В северных регионах Земли при этом часто наблюдаются яркие полярные сияния.

Кроме технических последствий некоторые люди могут испытывать физический дискомфорт. Среди наиболее распространенных жалоб — головная боль, повышенная утомляемость, колебания АД и проблемы со сном. Наиболее чувствительными к таким изменениям считаются пожилые люди и те, кто имеет сердечно-сосудистые заболевания.

Чтобы уменьшить возможное влияние магнитной бури, врачи советуют соблюдать простые правила: больше отдыхать, избегать эмоционального перенапряжения, поддерживать достаточный уровень гидратации, ограничить кофеин и снизить интенсивность физических нагрузок. Такие мероприятия помогут легче пережить период геомагнитной нестабильности и сохранить самочувствие.

Ранее "Комментарии" уже писали, что по состоянию на 16 апреля геомагнитная ситуация на Земле остается стабильной — никаких магнитных бурь не прогнозируется. Активность Солнца пока не превышает обычные фоновые показатели, и день должен пройти без влияния на самочувствие людей или работу технических систем. В то же время ученые предупреждают: это спокойствие будет непродолжительным.