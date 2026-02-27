Весна відступить: Україну накриють морози до -13°C: синоптик назвав найнебезпечніші дати березня

Березень 2026 року розпочнеться з майже весняного тепла, проте вже за кілька днів українців чекає різкий температурний розворот. Синоптики попереджають: перший місяць весни буде нестабільним і принесе не лише потепління, а й відчутні морози, ожеледицю та ризики підтоплень.

У березні 2026 року вдарять морози до -13 градусів – коли чекати найсильнішого похолодання

Про це у коментарі журналістам розповів синоптик Ігор Кібальчич. За його словами, загалом березень відповідатиме кліматичній нормі, однак не обійдеться без різких температурних коливань і короткочасного повернення зимових холодів.

Початок березня: тепло, тумани та танення снігу

Перші дні місяця будуть значно теплішими, ніж зазвичай. В Україні домінуватиме волога повітряна маса, що спричинить тумани, мокрий сніг та активне танення снігового покриву. В окремих регіонах може скластися враження, що весна прийшла раніше терміну.

Проте синоптики застерігають: це лише коротка пауза перед новим похолоданням. Різкі перепади температури створюватимуть додаткове навантаження на організм і можуть ускладнити ситуацію на дорогах.

Коли вдарять найсильніші морози

Найхолодніший період очікується з 9 по 13 березня. Саме тоді в Україну повернеться зимовий характер погоди. Найбільш відчутним похолодання буде у північних та східних областях.

За прогнозом:

нічна температура опускатиметься до -10…-13°C

денна температура триматиметься поблизу 0°C

Такі температурні "гойдалки" означають, що вдень сніг і волога танутимуть, а вночі перетворюватимуться на міцну ожеледицю. Це підвищує ризик аварійності на дорогах і травматизму серед пішоходів.

Друга половина березня: дощі та загроза підтоплень

Після 13 березня розпочнеться поступове потепління. До 17–19 березня температура зростатиме, передусім у західних та південних регіонах. Разом із теплом прийдуть дощі, подекуди з мокрим снігом.

Через активне танення снігу та опади в окремих районах можливе підвищення рівня води у річках і локальні підтоплення. Хоча загальна кількість опадів по країні залишатиметься в межах норми, на заході та півдні вона може перевищити багаторічні показники.

Коли встановиться справжня весна

Стійке потепління очікується лише у третій декаді березня. Саме тоді температури стабільно закріпляться вище нуля, а погодні умови стануть більш передбачуваними. Традиційно найтепліше буде у західних та південних областях.

Березень 2026 року вкотре підтверджує свій перехідний характер: весна і зима зійдуться у температурному протистоянні, перш ніж тепло остаточно закріпиться в Україні.

Читайте також в "Коментарях", що Україну накрила потужна сонячна буря.