Весна отступит: Украину накроют морозы до -13°C: синоптик назвал самые опасные даты марта

Март 2026 года начнется почти с весеннего тепла, однако уже через несколько дней украинцев ждет резкий температурный разворот. Синоптики предупреждают: первый месяц весны будет нестабильным и принесет не только потепление, но и ощутимые морозы, гололедицу и риски подтоплений.

В марте 2026 г. ударят морозы до -13 градусов – когда ждать сильнейшего похолодания.

Об этом в комментарии журналистам рассказал синоптик Игорь Кибальчич. По его словам, в целом март будет соответствовать климатической норме, однако не обойдется без резких температурных колебаний и кратковременного возвращения зимних холодов.

Начало марта: тепло, туман и таяние снега

Первые дни месяца будут значительно теплее обычного. В Украине будет доминировать влажная воздушная масса, которая приведет к туманам, мокрому снегу и активному таянию снежного покрова. В отдельных регионах может показаться, что весна пришла раньше срока.

Однако синоптики предостерегают: это лишь короткая пауза перед новым похолоданием . Резкие перепады температуры будут создавать дополнительную нагрузку на организм и могут усугубить ситуацию на дорогах.

Когда ударят сильнейшие морозы

Самый холодный период ожидается с 9 по 13 марта. В это время в Украину вернется зимний характер погоды. Наиболее ощутимым похолодание будет в северных и восточных областях.

По прогнозу:

ночная температура будет опускаться до -10…-13°C

дневная температура будет держать около 0°C

Такие температурные "качели" означают, что днем снег и влага будут таять, а ночью будут превращаться в крепкий гололед. Это повышает риск аварийности на дорогах и травматизма среди пешеходов.

Вторая половина марта: дожди и угроза подтоплений

После 13 марта начнется постепенное потепление. До 17–19 марта температура будет расти, прежде всего, в западных и южных регионах. Вместе с теплом придут дожди, кое-где с мокрым снегом.

Из-за активного таяния снега и осадков в отдельных районах возможно повышение уровня воды в реках и локальные подтопления. Хотя общее количество осадков по стране будет оставаться в пределах нормы, на западе и юге оно может превысить многолетние показатели.

Когда установится настоящая весна

Устойчивое потепление ожидается только в третьей декаде марта. В это время температуры стабильно закрепятся выше нуля, а погодные условия станут более предсказуемыми. Традиционно теплее всего будет в западных и южных областях.

Март 2026 в очередной раз подтверждает свой переходный характер: весна и зима сойдутся в температурном противостоянии , прежде чем тепло окончательно закрепится в Украине.

