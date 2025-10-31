Вчені шоковані: комарів знайшли в європейській країні, де їх ніколи не було

В Ісландії ніколи не було комарів через нестабільний клімат та низькі температури. Однак комахи там з'явилися, що на думку вчених може свідчити про швидку зміну клімату.

Ісландія. Фото з відкритих джерел

Ісландія була одним із двох місць у світі, які вважалися зонами, вільними від комарів, іншою була Антарктика. Однак із потеплінням клімату комарі та інші комахи потрапляють до місць, де їх раніше зазвичай не було, пише видання Independent.

Трьох комарів виду Culiseta annulata виявили приблизно за 30 км на північ від столиці Рейк'явіка. Про це повідомили в Інституті природничих наук Ісландії.

Комах вперше помітив натураліст-аматор Бйорн Хьялтасон. Пізніше він надіслав зразки — двох самок і одного самця — до Ісландського інституту природничої історії, де було підтверджено, що вони були комарами.

Спеціаліст з комах з інституту Маттіас Альфредссон розповів, що комарі були першими, яких помітили на землі Ісландії.

“Culiseta annulata – поширений вид комарів, що мешкає від північної Африки до північного Сибіру та може переносити мінусові температури. Вчені досі не впевнені, як комахи могли потрапити до Ісландії, хоча є підозра, що вони потрапили на кораблі або у вантажних контейнерах”, — пише видання.

Вчені поки не поспішають пояснювати появу комарів зміною клімату, однак визнають, що навколишнє середовище Ісландії нагрівається набагато швидше, ніж у середньому по світу.

“Країна нагрівається в чотири рази швидше, ніж решта Північної півкулі, льодовики руйнуються, а нові морські види, такі як скумбрія, прибувають з тепліших вод”, — пише видання.

